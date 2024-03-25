強化政治監督　為中部地區崛起保駕護航

中評社北京3月25日電／據中央紀委國家監委網站報導，3月20日，習近平總書記在湖南省長沙市主持召開新時代推動中部地區崛起座談會並發表重要講話，強調在更高起點上扎實推動中部地區崛起。



中部地區是我國重要糧食生產基地、能源原材料基地、現代裝備製造及高技術產業基地和綜合交通運輸樞紐，在全國具有舉足輕重的地位。中部地區六省紀檢監察機關強化政治監督，推動有關地區黨委政府扛起責任，一以貫之抓好黨中央有關政策舉措貫徹落實，為在中國式現代化建設中奮力譜寫中部地區崛起新篇章保駕護航。



開展優化科技創新環境專項監督，對30類2193個項目進行立項“嵌入式”監督；深入推進“三湘護農”，查處涉農領域案件3462件；深化糧食購銷領域腐敗問題專項整治……湖南省紀委監委以專項監督為抓手，推動政治監督具體化、精準化、常態化，確保黨中央重大決策部署在湖南落實落地。



“今年，我們把開展‘樹牢正確政績觀，推動高質量發展’主題監督作為全省政治監督重點工作。”湖南省紀委監委有關負責同志介紹，將著力糾治領導幹部利用職權或影響力為親友牟利問題等7類政績觀錯位、背離高質量發展要求突出問題，營造良好政治生態，推動中部地區崛起不斷取得新成效。



努力把湖北建設成為中部地區崛起重要戰略支點，是習近平總書記賦予湖北的歷史使命之一。湖北省紀委監委緊扣打造新時代“九州通衢”、國家科技創新與製造業基地等湖北建成中部地區崛起重要戰略支點的功能定位，聚焦重大產業項目、基建項目、民生項目的謀劃、立項、審批、實施等關鍵環節和財政、金融、產業、土地等要素保障，組織全省紀檢監察機關重點抓好長江大保護、三大都市圈建設、交通物流樞紐建設等專項監督，聚焦金融、國企、工程建設等領域深入開展專項整治。



“2023年以來，全省紀檢監察機關通過開展監督檢查推動整改問題8591個，監督保障2017個重點項目推進實施。”湖北省紀委監委有關負責同志告訴記者。

