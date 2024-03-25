天津：將監督觸角延伸到村莊裡巷

中評社北京3月25日電／據中央紀委國家監委網站報導，前不久，天津市西青區委巡察組在巡察辛口鎮當城、中辛口等村級黨組織期間，發現村民對還遷不及時、配套設施建設緩慢等問題反映強烈。巡察組對此開展穿透式巡察，督促鎮村一體聯動整改，通過督促區住建、規劃等部門建立綠色通道，多方籌措資金，使469戶村民喜遷新居。



近年來，天津市通過扎實實施對村巡察蹲點調研、組織開展群眾身邊腐敗問題和不正之風專項巡察、積極發揮對村巡察“密網、兜底、杠杆、共享、善治”五種功能，努力探索符合直轄市特點的對村巡察模式。在巡察組織方式上，指導10個涉農區探索將每個村作為單獨巡察對象開展監督，將監督觸角直接延伸到村莊裡巷、田間地頭，深挖細查被巡察村級黨組織的深層次矛盾和問題。針對重點人、重點事、重點問題，集中時間、集中力量把問題巡深察透，確保不留死角、沒有漏項。截至目前，已累計組建巡察組3000餘個、派出巡察力量1.1萬餘人次，發現問題3.6萬餘個、移交問題線索1800餘件。



“在指導各涉農區對村巡察過程中，我們根據監督對象數量將一個巡察組分為若干個小組，監督對象不超過5個村，每個村的現場巡察時間不少於5天，走訪村戶至少包括老黨員、低保戶、致富帶頭人等5個類別，重點把握告知、瞭解、報告、移交、整改等5個關鍵程序，有效兼顧了力量配備和巡察任務。”天津市委巡視辦有關負責同志介紹。



為提高群眾對巡察工作的參與度，天津市各涉農區廣泛拓寬群眾知曉巡察、反映訴求的渠道。有的區委巡察組運用“微信群”“碼上巡”等方式，組織群眾積極參與，確保群眾足不出戶就能接收到巡察信息並能線上反映問題；有的區委巡察組在進駐動員後組織力量挨家挨戶發放“告知書”，寫清巡察任務、監督重點、反映問題渠道，鼓勵群眾反映訴求、表達意見。



巡察僅僅發現問題還不夠，必須注重分析主客觀因素，向前穿透原因、向後穿透後果、向上穿透責任，並有針對性地提出整改意見和工作建議。

