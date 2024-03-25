貴州：推動規範精準運用第一種形態

中評社北京3月25日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，貴州省紀委監委協助省委制定出台《貴州省黨委（黨組）運用第一種形態實施辦法》，從運用情形和處理方式、實施程序、保障機制等方面對黨委（黨組）運用第一種形態進行規範，推動全省各級黨委（黨組）落實全面從嚴治黨主體責任。



規範精準運用第一種形態，明確適用範圍是前提。《辦法》認真貫徹落實黨章黨規中關於黨委（黨組）運用第一種形態的有關規定，明確存在苗頭性傾向性問題、不需要給予黨紀處分或者組織處理的輕微違紀問題、免予黨紀處分的一般違紀問題等可以運用第一種形態的情形。同時，為防止以第一種形態代替黨紀政務處分，搞紀律鬆綁，細化明確不得運用第一種形態的情形。



進一步規範實施程序，明確提醒談話、批評教育、限期改正、責令檢查（口頭檢查或者書面檢查）、責令公開道歉（檢討）、通報（通報批評）、召開民主生活會（組織生活會）批評幫助、誡勉（談話誡勉或者書面誡勉）等8種黨委（黨組）在運用第一種形態時可採取的處理方式，並明確可以單獨或合併使用的情形，逐一細化具體實施程序，確保處置方式精準。



為壓實工作責任、強化工作保障，《辦法》要求黨委（黨組）應當明確辦公室（廳）或者組織人事部門、機關黨委、機關紀委等作為運用第一種形態的承辦部門，負責具體實施。明確將黨委（黨組）運用第一種形態情況納入落實全面從嚴治黨主體責任報告、黨委（黨組）書記述責述廉報告內容，作為分析研判本地區本部門本單位政治生態狀況的重要參考。要求黨委（黨組）加強對下一級黨組織運用第一種形態的領導、支持和監督，紀檢監察機關及其派駐（派出）機構督促黨委（黨組）加強對黨員的全方位管理和日常監督，推動運用第一種形態常態化、規範化、精準化，防止不用棄用、泛化濫用。



此外，《辦法》還明確黨委（黨組）對黨員幹部進行責令檢查等方式處理後，及時將處理情況抄送有管理權限的紀檢監察機關（機構），並存入受處理對象個人廉政檔案，作為下步評優評先、提拔任用重要參考。