陳明通為林智堅平反 稱為何大家都不相信

陳明通接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月25日電（記者 黃筱筠）對於民進黨前新竹市長林智堅是否抄襲余正煌碩士論文，林智堅指導教授、前“國安局長”陳明通今天舉行新書記者會，媒體在會前要等著堵訪他，看著他走過來但半路卻消失，改從另一條路走到會場，媒體則說，“不愧是‘國安局長’”。會後媒體也蜂湧而上，但陳明通則嗆記者，你們看這本書了嗎？沒看嘛！看了還有話講嘛！媒體則追問那為什麼大家都不相信，他則用英文說，“I Don't know”！



媒體追問媒體人黃揚明說林智堅的論文是秘書代寫？陳明通則說，“我無法回答這個問題”。



陳明通口述新書《2022的學倫獵巫事件簿：阿通師談林智堅論文門始末》今天在市長官邸舉行新書發表會，陳明通親自出席說明，為自己和林智堅平反。此書作者為洪浩唐。



陳明通花了將近50分鐘拿出資料說明，替林智堅論文抄襲案平反。媒體在他說明後仍蜂擁上前要詢問，陳明通則說，“我請大家把書仔細看一看，如果把書看一看會有不同看法”。



媒體追問這場記者會是幫林智堅平反？他則說，對。是否林智堅要重返政壇？他表示，“這個我無法回答”。



是否認為台大學倫會審查不專業？陳明通嗆說，當然！連操作性定義都不懂，這些審薦委員連操作定義都不懂有什麼專業。



那論文抄襲跟中國大陸介選有什麼關係？他則說，書裡面有說。他還反問媒體說，請大家看完這本書，你們有看嗎？今天他已經出示了三個文件了，你有話講嗎？你們有看嗎？媒體則問，“那為什麼大家都不相信呢？”陳明通則用英文回應說，“I Don't know”！這些法院、檢察官都有認定，這是有法律約束力的。



至於林智堅是否知道出書這件事情？陳明通也說，他知道這個事情。



媒體人黃揚明說林智堅的論文是秘書代寫？陳明通則說，“我無法回答這個問題”。



