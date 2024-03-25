山東：加強對基層指導　精準用好問責利器

中評社北京3月25日電／據中央紀委國家監委報導，山東省紀委監委近日對基層兩起因問責不精準引發申訴案件進行深入剖析，指出責任主體認定不準確、責任內容認定不恰當、問責程序不嚴肅等問題，發出工作提示，以書面形式下發各級紀檢監察機關，引導基層紀檢監察機關舉一反三、引以為鑒，精準用好問責利器。



通過剖析典型案例、下發工作提示來加強對基層紀檢監察機關的指導，是山東省紀委監委為進一步提升基層監督執紀執法水平而採取的措施之一。



新征程上深入推進全面從嚴治黨向基層延伸，對基層紀檢監察機關提出了更高要求。山東省紀委監委樹立大抓基層的導向，經深入調研，健全制度、明確規範，並採取多種措施加強指導，著力解決監督執紀執法理念落後、案件質量意識不強、追責問責不夠精準規範等影響基層執紀執法水平的問題。



該省紀委監委以黨章黨規黨紀、憲法法律法規為基本遵循，系統梳理監督執紀執法工作全流程及各環節具體要求，於2022年編撰《山東省紀委監委機關監督執紀執法工作規範》《山東省紀委監委機關監督執紀執法工作規範指南》，將其作為精準規範開展監督執紀執法的“說明書”“一本通”發放至各級紀檢監察機關，並開展專題培訓、專項檢查等，確保基層紀檢監察機關學懂、會用、執行不走樣。根據實踐情況，省紀委監委還每年都對《規範》和《指南》進行修訂完善。



鄉鎮（街道）紀檢監察機構力量薄弱、人員流動快、工作規範性不強，在一定程度上影響了基層執紀執法質效提高。山東省紀委監委梳理適用於鄉鎮（街道）紀檢監察工作的制度規定和業務要求，制定《山東省鄉鎮（街道）紀檢監察機構監督執紀執法工作指引》，並配套制定了70個文書式樣。



“《工作指引》明確了鄉鎮（街道）紀檢監察工作的具體標準、業務流程、方式方法等，可操作性和實用性很強。”榮成市虎山鎮紀委書記姜鵬說。



問責精準能夠推動落實、促進擔當，問責泛化、不精準則會打擊幹部幹事創業的積極性，影響問責工作的權威性和紀檢監察機關的公信力。

