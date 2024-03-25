餐飲業“減塑”需形成合力

中評社北京3月25日電／伴隨各大城市咖啡店和新茶飲店的快速擴張，一次性塑料杯消耗量持續增加。近日，北京、深圳等地紛紛開展“自帶杯行動”。但就目前而言，參與的消費者仍然偏少，還需進一步鼓勵倡導“減塑”行為，助力塑料垃圾源頭減量。



一次性塑料杯的危害不容忽視。報告顯示，僅去年新茶飲行業至少使用72.5億個塑料杯等塑料製品。這些塑料因價值低等原因難以進入回收體系，自然降解也十分困難，只能採用焚燒或填埋方式，這會給土壤帶來長期損害。塑料微粒進入海洋後，也會給海洋生物及自然界帶來傷害。



要加強源頭減量。部分商家為降低成本，杯體、杯托、勺子等餐飲用具仍選擇不可降解塑料製品。因此，要按照國家發改委等部門2020年發布的《關於進一步加強塑料污染治理的意見》和北京等地“限塑令”的要求，在建成區、景區景點的餐飲堂食服務禁止使用不可降解一次性塑料餐具。應進一步明確飲品店如何禁限和替代使用不可降解一次性塑料杯，從源頭減少用量。



要做好末端回收。塑料製品企業需念好“回字訣”，可更多生產加工透明度高、少色彩包裝的易回收、易再生產品，並鼓勵現有銷售網點開展回收工作。同時，加大技術創新力度，降低可降解材料的生產成本，讓可降解塑料得到廣泛應用。



要營造“減塑”氛圍。這需要商家、消費者、媒體共同努力，廣泛宣傳“減塑”的環保意義，推出多種形式的“減塑”活動，推動全社會形成綠色環保新風尚。



來源：經濟日報 作者：劉瑾