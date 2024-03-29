李義虎：大陸綜合實力決定兩岸關係走向

北京大學台灣研究院院長李義虎（中評社 林艷攝） 中評社香港3月29日電（記者 林艷）北京大學台灣研究院院長李義虎前不久接受中評社記者訪問，具體分析了2024台灣大選結果對兩岸關係發展的影響。李義虎指出，賴清德上台後推行“法理台獨”存在重大障礙，其很大可能延續蔡英文的“漸進式台獨”路線，但會以推動“文化台獨”為重頭戲，對外則借重美日等外力反制中國大陸。同時，他也指出，面對島內政局和台海局勢的變化，大陸方面始終保持著強大的戰略定力，對“台獨”保持著高壓態勢。大陸的綜合實力和政策執行力會決定兩岸關係的根本走向，會讓“台獨”撞到南墻。



李義虎認為，主要有兩方面的影響。一方面，選舉結果確實使各界對台海局勢深感擔憂，因為賴清德上台將給兩岸關係發展投入了更多的不確定性。不少人認為賴清德比蔡英文更獨，他上台會更賣勁地推動“台獨”，從而加劇台海局勢緊張。但另一方面，鑒於內外環境和客觀、主觀條件的變化，注意這裡是把客觀條件放在主觀條件之前，實際上賴清德推動“台獨”、尤其是“法理台獨”將遇到較蔡時期更多阻力。因此，我們當然會高度警惕賴清德的“台獨”本性，但也要注意他想要推動什麼樣的“台獨”，能夠推動什麼樣的“台獨”。說到底，現在的要害問題是賴清德上台後敢不敢推動“法理台獨”，能不能做到“法理台獨”。從根本的意義上講，大陸所擁有的強大實力和堅決反對“台獨”的政策立場是賴當局推行“台獨”邁不過去的一道巨大障礙；而美國奉行的不支持“台獨”政策也是橫亘面前的“攔路虎”，美國對島內的某些“柔性台獨”動作並不干預，但會明確將紅線劃在不能搞“法理台獨”。因此，以上兩個因素可以看作賴當局推動“法理台獨”的最大壓制性因素。



李義虎指出，近期對賴上台後的兩岸政策能夠產生制約的“島內因素”也出現了。首先，賴弱勢當選，面臨“朝小野大”局面，民進黨“全面執政”變為“片面執政”，其推動“法理台獨”不僅會遇到另兩個主要政黨的政治阻力，而且存在重大“法律程序”障礙。由於民進黨在“立法機構”沒有過半，席位大幅度減少，賴當局未來推行的政策和法案會遇到重重關卡，很難再一手遮天；尤其是涉及兩岸的政策和法案，更易被另兩個主要政黨所杯葛。國民黨和民眾黨的大陸政策均與民進黨有距離，在兩岸議題上它們聯手制衡賴當局的可能性較大，這將成為賴當局推動“法理台獨”的重大政治障礙和法律障礙。

