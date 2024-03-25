歐盟人工智能法案注重風險防控

中評社北京3月25日電／日前，歐洲議會以523票贊成、46票反對，高票通過了《人工智能法案》。歐盟長期以來在人工智能規則和標準制定上走在世界前列，此次通過《人工智能法案》，或將對人工智能全球治理產生新的影響。



《人工智能法案》充分體現了歐盟在人工智能治理上長期奉行嚴的基調，突出強調了要防止高風險人工智能對個人基礎權利、社會民主法治、環境可持續性的侵犯。法案為人工智能的功能性應用劃定了明確的禁區，禁止基於采集到的敏感信息對民眾進行生物學分類、禁止利用未經授權采集的面部圖像建立人臉識別數據庫、禁止在學校或工作場所進行情緒識別、禁止基於對個人的特點評估對其進行預防性執法干預，以及禁止通過利用人們的弱點對人進行行為操控等。



法案除了對人工智能技術本身作出規制外，還按照使用場所規定了相應的應用規範，在關鍵基礎設施、教育和職業培訓、就業、基本服務、執法的某些系統、移民和邊境管理、司法等領域，要對使用人工智能採取嚴格的管理規範，以確保透明性。具體措施包括記錄使用日志、確保人力監控、接受民眾投訴等。此外，法案還規定，通用型人工智能及其模型必須遵守歐盟版權法，並且詳細公布其用於模型訓練的數據內容。法案尤其針對合成照片以及音頻、視頻內容的“深偽”技術嚴加防範，認為其能夠帶來系統性風險，要求對此類技術進行模型評估，並將技術濫用的負面個案上報監管部門。



歐盟在人工智能發展和治理問題上一直相對保守和穩健，相較於鼓勵創新而言，更注重防控風險，規制性和禁責性政策內容占比較高。精通國際貿易法以及歐盟規則制定的作家阿努·布拉德富德曾在其作品《數字帝國——規範科技的全球博弈》中指出，在人工智能發展和治理的全球博弈中，不同於美國以盡可能寬鬆的規範和監管環境讓尖端技術大廠自由發展，盡快培育核心競爭力的做法，歐盟始終將高標準規範作為立身之本。而其也憑借獨特的“布魯塞爾效應”，正成功推動其治理規範在全球範圍內推廣。

