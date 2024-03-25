陳明通幫林智堅論文平反　喊世紀大冤案

林智堅指導教授、前“國安局長”陳明通。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月25日電（記者 黃筱筠）對於民進黨前新竹市長林智堅是否抄襲余正煌碩士論文，林的指導教授、前“國安局長”陳明通今天舉行記者會，花了大約50分鐘時間說明，並指出是余正煌大量抄了陳明通先前提供給他的資料。他說，林智堅案是世紀大冤案。



《2022學倫獵巫事件簿：阿通師談林智堅論文門始末》新書發表會今天在市長官邸藝文沙龍表演廳舉行。與會者包括作者洪浩唐、台大“國發所”退休教授周繼祥、“公民監督國會聯盟執行長”張宏林，以及陳明通。



陳明通強調，林智堅沒有抄襲余正煌，至於對於林智堅與陳明通的論文關係，陳明通說，“我們兩個先創作，我們很早就開始，我12月27日就有一份寫作底稿就出來了，這東西就繼續下去。余正煌是半路殺進來的”，“我是把我跟林智堅討論的創作成果，我修進去給余正煌”，他並說，這個是世紀大冤案。



陳明通今天穿著西裝、打上紅色領帶，戴著口罩現身，除了自己發言時拿下口罩之外，其餘時間都戴著口罩。他花了將近50分鐘說明，還拿出許多資料佐證。



2022年7月民進黨提名的桃園市長候選人、前新竹市長林智堅遭指控中華大學、台灣大學兩個碩士論文涉及抄襲。其中，在台大“國發所”部分，被指抄襲余正煌碩士論文，其中，陳明通則是擔任林智堅論文指導教授。



除了作者洪浩唐出席，學生、記者會主持人張宏林，還有曾任中國國民黨大陸事務部主任周繼祥也出席記者會。周繼祥說“兄弟有難，他要出席力挺”，藍營朋友還說他無聊，幹麻去惹一身腥，但是學術就是學術不要怕去惹一身腥，陳明通不會是最後一個，一定還會有人發生這樣事情，大家為了獲取短期選舉利益，看到黑影就開槍，不應該是這樣。

