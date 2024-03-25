陳建仁訪視中科院自主成果 勉強化作戰能力

陳建仁訪視中科院研發展示館。（照片：“行政院”提供） 中評社台北3月25日電/“行政院長”陳建仁25日前往中山科學院訪視“國防”自主成果時表示，中科院自2014年轉型為行政法人後，已成為軍備籌建的“國家級系統整合機構”，承擔起“推動“國防”自主”與“建軍備戰”的重要角色，並契合台灣相關產業與能量，去年產業營運規模已逾1,100億元，為轉型初期的6.5倍。陳建仁期勉中科院繼續扮演領頭羊角色，協助“國防部”領導台灣業界持續投入軍備研製，同時也請“國防部”持續督導中科院，確實依計劃籌建各軍種所需武器裝備，以提升“國防”自主能量，同步強化軍方整體作戰能力。



陳建仁表示，中科院自1969年創院以來，一直是台灣非常重要的“國防”科研基地，自2014年轉型為行政法人後，更發展為軍備籌建的“國家級系統整合機構”，成為“國家”武器裝備研發、產製的重要供應者，並承擔起“推動‘國防’自主”與“建軍備戰”的重要角色。陳建仁感謝每一位身負重任的中科院同仁，鍥而不捨地投入與努力，持續為“國家”生產與製造各種武器裝備，儲備保衛台灣的能量，讓台灣更加安全。



陳建仁進一步表示，中科院作為“國防”產業的領頭羊，不但提升武器系統自行研發、自行製造的量能，更實現民眾對於“國防”自主的期待，使民眾對“國防”自主的能力更添信心。另外，中科院除致力籌獲符合軍種需求裝備外，也契合台灣相關產業與能量，去年產業營運規模已逾1,100億元，為轉型初期的6.5倍，創下歷史新高，他也要感謝中科院長張忠誠及全院同仁夥伴的努力與付出。



陳建仁指出，台灣長期以來受限於國際政治不確定性及出口管制，不易獲得高科技、高機敏的先進武器。因此，他擔任“行政院國家科學委員會主委”時，曾多次針對中科院未來的發展進行開會研商，而秉持“自己‘國家’，自己守護”的信念，政府積極推動“國防”自主政策。中科院也不負重望，表現非常優異，在“軍機自造”部分，新式高教機“勇鷹號”至去年底已累計交機27架；在“軍艦自造”部分，新型兩棲船塢運輸艦已於去年6月成軍，其餘高效能艦艇、新型救難艦及新一代輕型巡防艦，均按計劃節點執行中；至於潛艦自造第1艘原型艦“海鯤軍艦”已於去年9月下水，目前正進行裝備功能測試及泊港測試作業，為“國防”自主立下嶄新里程碑。

