駁論文抄襲冤案說　台大籲陳明通道歉

台大校長陳文章。（中評社 資料照) 中評社台北3月25日電 ／台灣大學“國發所”前教授陳明通今日在《2022的學倫獵巫事件簿：阿通師談林智堅論文門始末》新書發表會中依舊堅稱新竹前市長林智堅論文門爭議是“世紀大冤案”。台灣大學回應強調，“國發所”論文抄襲事件對台大傷害甚深，“呼籲陳教授身為指導教授應負起責任，主動向社會大眾致歉。”



台大今天發表聲明回應指出，陳明通所指導的學生，自2022年7月起接連爆發論文抄襲，經過審定委員會討論後，依程序展開調查屬實後撤銷2位學生（林智堅、鄭文燦）的學位，當事人最後也都接受，調查結果並無爭議。



台大強調，校長陳文章已多次公開表示，“國發所”論文抄襲事件對台大傷害甚深，呼籲陳教授身為指導教授應負起責任，主動向社會大眾致歉。雖校方不能阻遏已經發生的事實，但深刻檢討，引以為鑑，努力防範各教學單位再有類似情事發生。



台大指出，目前已開設學倫課程、各系所的自律共識及資訊公開，以及對於多次發生違反學倫的系所，校方將組成訪視委員會進行訪視等措施，盼藉由多管齊下營造良善學倫環境，而學術倫理與誠信是學術研究的基本要求，台大堅持此一標準，不會含糊以對，以維護立校近百年的學術名譽。