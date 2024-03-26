中評現場：台灣佛教界向國家文物局捐贈文物

捐贈儀式現場（中評社 海涵攝） 中評社北京3月26日電（記者 海涵）台灣中華人間佛教聯合總會捐贈文物儀式25日在北京中國國家博物館舉辦。該會從近年來台灣同胞多方收集流失海外的珍貴文物中精選30件宋金至明清時期彩塑造像，向國家文物局鄭重捐贈。



這30件文物包含羅漢、韋馱、菩薩、弟子之頭部，佛涅槃像，佛坐像，菩薩立像等，充分運用寫實、概括、誇張等藝術手法，準確地塑造了各尊佛教聖像的形體神態，呈現出中國傳統民間匠師的藝術才華。這些珍貴文物承載著中國悠久歷史厚重的積澱，是輝煌燦爛、多姿多彩的中華文化的生動見證，再度彰顯了廣大台灣同胞對中華文化的深摯熱愛和崇高禮敬。



中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤，文化和旅遊部部長孫業禮，台灣中華人間佛教聯合總會主席、佛光山寺住持心保法師，中華人間佛教聯合總會輪值主席、國際佛光會世界總會法治長吳志揚等兩岸嘉賓在儀式上致辭並共同為文物揭幕。



宋濤表示，多年來，台灣各界同胞為保護中華文物、傳承弘揚中華文化，做了大量工作，付出了艱辛努力，寫下了感人篇章。兩岸同胞都是中國人，光彩奪目的中華文化是我們共同的底色、共同的驕傲、共同的財富、共同的靈魂。兩岸同胞要加強兩岸文化交流，共同保護中華文物和文化遺產，傳承弘揚中華文化優秀傳統，構築兩岸同胞精神紐帶，促進心靈契合。兩岸同胞要共同把握歷史大勢，堅守民族大義，堅定反“獨”促統，團結奮進，共同推進祖國和平統一進程，攜手開創中華民族偉大復興的美好未來。

