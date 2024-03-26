台佛教界向大陸捐贈文物：望為兩岸帶來和合

台灣中華人間佛教聯合總會主席、佛光山寺住持心保法師（中評社 海涵攝） 中評社北京3月26日電（記者 海涵）“此次捐贈是希望中華文物可以回歸，並期待通過這樣的文化宗教交流達成兩岸互動，促成兩岸之間的和諧氣氛。”台灣中華人間佛教聯合總會捐贈文物儀式25日在北京中國國家博物館舉辦，在接受記者聯合採訪時，台灣中華人間佛教聯合總會主席、佛光山寺住持心保法師如是說。



台灣中華人間佛教聯合總會從近年來台灣同胞多方收集流失海外的珍貴文物中精選30件宋金至明清時期彩塑造像，向國家文物局鄭重捐贈。心保法師表示，希望此舉不僅能讓流落海外的佛教文物落葉歸根，也能為兩岸帶來和平、和諧、和合的氣氛。期待未來兩岸的文化交流能夠持續不斷。



中華人間佛教聯合總會理事、中華佛教青年會理事長大慧法師表示，所謂“文化交流”，文在於民、化於人心，交流可謂“交心”。希望未來兩岸可以在佛教藝術以及體育、科技等領域開展多元交流，增進彼此情誼。



中華人間佛教聯合總會輪值主席、國際佛光會世界總會法治長吳志揚表示，佛教文化是兩岸的共同文化，與中華文化密切相關。期盼兩岸多互動、多交流、多往來，累積互信和善意，發揚佛陀的慈悲與智慧。



世新大學副校長楊盛昱表示，作為一個佛教團體，台灣中華人間佛教聯合總會捐贈這些佛教文物，希望它們能夠回歸來處，這延續了星雲大師當年捐贈北齊佛首的理念，也是對文化保護工作盡一份力。



據悉，中央台辦、文化和旅遊部、國家文物局、中國佛教協會有關負責人及台灣嘉賓共約250人出席捐贈儀式。



