中評花絮：論壇熱度高 大批中外媒體忙註冊

媒體記者集中到達培蘭橋註冊中心進行註冊（中評社 李子寧攝） 中評社博鰲3月26日電（記者 李子寧）博鰲亞洲論壇2024年年會將於3月26至29日在中國海南博鰲舉行，今年年會的主題是“亞洲與世界：共同的挑戰，共同的責任”。博鰲亞洲論壇已成為推動亞洲區域一體化，凝聚廣泛共識，打造命運共同體的高端對話平台。



中評社記者參與報導此次博鰲亞洲論壇2024年年會，記者發現在機場內就有專門的區域用來進行媒體記者及參會人員的登記識別。在登記完成後有專門的志願者帶路到機場外的接駁車登車處，媒體記者及參會人員在此乘車前往位於博鰲的培蘭橋註冊中心進行登記註冊。



從海口美蘭機場出發約一個半小時的車程，便到達位於博鰲的培蘭橋註冊中心。與美蘭機場一樣，註冊中心也是充滿著濃重的會議氛圍，從場外到場內都有大量的宣傳標識。在媒體註冊處，陸續有記者到達，排隊等候註冊，場面非常熱鬧。據中評社記者觀察，除了持“居民身份證”的內地記者外，也有不少持外國護照的記者在進行登記註冊，還有一些記者拿出手機不斷拍照，第一時間在博鰲留下自己的身影。據瞭解，博鰲亞洲論壇2024年年會接待總規模約5000人左右，其中媒體註冊記者近1200人。



今年年會共設置了“世界經濟”“科技創新”“社會發展”“國際合作”四大板塊，涵蓋40餘場分論壇活動。一大批政界、商界、學界精英齊聚於此，在國際形勢持續動蕩、世界經濟復甦乏力、海南自貿港加快建設的大背景下，圍繞多個熱點議題展開探討、凝聚共識，共促合作。



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