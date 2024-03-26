馬英九再訪陸　張執中：凸顯兩岸交流必要性

開南大學人文社會學院教授兼院長張執中。（中評社 資料照） 中評社台北3月25日電（記者 楊騰凱）針對馬英九4月二度訪陸，開南大學人文社會學院教授兼院長張執中向中評社表示，透過馬訪陸，大家可以相信透過交流將增加相互瞭解，凸顯兩岸交流必要性，他樂觀其成。尤其馬行程包括北京，會讓人關注是否會舉行“習馬二會”。



張執中為政治大學東亞研究所博士，曾任大陸委員會諮詢委員、大陸委員會政府資料開放諮詢小組委員、亞太和平研究基金會中共黨政研究小組召集人，研究專長包括中國政府與政治、兩岸關係與政策、談判理論、政黨與選舉，現任開南大學人文社會學院教授兼院長。



馬英九基金會25日宣布，馬英九將率領“大九學堂”青年學子，於4月1日至11日赴廣東、陝西與北京參訪中華文化歷史景點與企業，並出席祭黃帝陵大典。這是繼去年3月馬英九率大九學堂學子訪問大陸後，馬第二度訪陸。隨行成員包括馬英九基金會執行長蕭旭岑、政治大學榮譽教授邱坤玄等。



張執中表示，馬英九上次就已經去過大陸祭祖，也到幾間學校訪問，過程中多少有講到屬於台灣主體性這部分的問題。當然重點還是在凸顯兩岸交流的必要性，上次大家原本設想馬英九將見到習近平，但是後來並沒有。那麼這次馬、習是否見面就是關注焦點，因為馬的行程包括北京，只是目前還無法確認最後雙方有沒有見面行程，這也將影響馬二度訪陸的政治性。

