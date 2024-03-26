中評觀察： 綠營520前有特別聲音測試？

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北3月26日電（評論員 林淑玲）馬英九繼去年3月底率青年學子訪大陸、赴湖南祭祖後，再度受大陸邀請訂4月1日至11日率領青年學子赴廣東、陝西與北京訪問。綠委第一時間毫不意外的還是扣紅帽，綠高層則相對審慎。



馬辦昨日上午發布馬英九將訪陸的訊息，綠營迄今衹有民進黨“立法院”黨團做出回應，稱馬訪陸匪夷所思。府方則在下午發布新聞稿指出，已收到馬英九出訪申報，尊重其個人行程規劃，後續將洽相關單位，就此行的安全等事宜，給予必要協助。賴清德擔任主席的民進黨則尚無回應。總的看，民進黨政府高層放行之外，並無過激反應。



昨日正好有媒體曝光，民進黨新潮流大將、退輔會副主委李文忠日前與賴陣營的前陳水扁辦公室主任馬永成及賴辦兩位幕僚，拜訪前“國安會”祕書長丁渝洲，會晤時曾提到建議賴清德可以考慮適度調整綠營“逢中必反”的基調，避免對撞，共同穩定台海形勢。



現年80歲，陸軍上將退役的丁渝洲是陳水扁任內第二位“國安會秘書長”，受到綠營敬重，3月15日是丁將軍80大壽，他寫了《我對當前“國安”與“國防”的經驗與沉思》一文投書媒體，強調台灣跟美日之間的友誼相當穩定，而修復跟大陸之間嚴峻的關係，則為當務之急。賴清德是新潮流出身，同為新系的李文忠偕同與丁渝洲很熟的馬永成會帶著賴辦幕僚去拜訪丁，請益兩岸關係的意味不言可喻。李文忠提到建議賴應調整“逢中必反”更有深意。

