李霞：很多陸配其實也不想拿台灣身分證

陸配代表、台灣紫點點多元文化發展協會理事長李霞。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月26日電（記者 張穎齊）中國國民黨“立法院”黨團擬推動修法，將陸配取得台灣身分證年限由6年縮短為4年，與外配一致，“行政院”與民進黨皆反對。陸配代表、台灣紫點點多元文化發展協會理事長李霞接受中評社專訪表示，她21年來投入爭取陸配權益行動，但民進黨對陸配卻進行階段性的侮辱、歧視，漠視人權，希望在野黨這次能成功推動修法，也呼籲民進黨及未來上任的賴清德回歸理性，重視人權，別一昧抗中、扣紅帽子。



李霞，出生於福建莆田，台北商業大學企管系學士、就讀馬偕醫學院長期照護研究所。來台20多年，歷任台灣紫點點多元文化發展協會理事長、台北市政顧問、國民黨2024不分區“立委”候選人、國民黨侯友宜2024大選台北市新住民後援會總會長、國民黨台北市新住民委員會主委、蔣萬安市選舉的新住民後援會總會長等。



李霞也證實，台灣身分證對陸配其實已無多大誘因，因陸配感受到遭民進黨政府歧視、麻痺了。加上大陸經濟條件好，有的擁有大陸一、二級城市戶籍的福利還比較好。



李霞進一步說，“內政部”統計，截至今年2月底，台灣的陸配總人數（含港澳）是38萬4381人。但拿居留證的高達11萬8172人，換句話說，其中有很多陸配是不想拿身分證而選擇一直拿居留證，說明愈來愈多的陸配不想拿台灣身分證。



李霞表示，民進黨抹黑陸配使用健保以致增加財政負擔，這才是謊話該被拆穿。陸配普遍年輕，根本不是主要的健保使用者。即便有依親長輩，一年申請的天花板僅60人，何來加重負擔之有？且此議題與爭取與外配平權6年改4年是沒有關係的，民進黨別扣假議題，陸配及其子女也都是台灣人。

