中方就菲律賓涉仁愛礁運補等問題提出嚴正交涉

中評社北京3月25日電／據外交部網站：2024年3月25日，外交部副部長陳曉東同菲律賓副外長拉扎羅通電話，就菲律賓向仁愛礁非法“坐灘”軍艦實施運補等問題提出嚴正交涉。



陳曉東指出，3月23日，菲律賓一艘民用船和兩艘海警船未經中國政府允許，擅自衝闖中國南沙群島仁愛礁附近海域，企圖向在該礁非法“坐灘”的軍艦運送包括建築材料在內的物資，建立永久軍事哨所，實現長期非法占領。這嚴重違反《南海各方行為宣言》，嚴重違背菲方自身承諾，嚴重侵犯中方領土主權和海洋權益，破壞地區和平穩定，中方對此堅決反對。中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。菲方在仁愛礁問題上一再出爾反爾，挑起事端，這是導致現地局勢一再升溫的根本原因。中方再次敦促菲方信守承諾、遵守共識，停止在海上侵權挑釁，停止任何可能導致局勢複雜化的單邊行動，切實回到同中方對話協商妥處分歧的正確軌道。中方將繼續按照國內法和國際法，採取必要措施，堅定維護國家領土主權和海洋權益。



陳曉東並就菲律賓推進“海洋區域法案”立法，以及在黃岩島、鐵線礁的侵權挑釁表達中方嚴正立場。陳曉東指出，菲試圖援引南海仲裁案非法裁決，以立法形式將中國黃岩島和南沙群島大部分島礁及相關海域納入菲方海洋區域。這勢必嚴重侵犯中方在南海的領土主權和海洋權益，激化和擴大兩國海上爭端，危害南海和平穩定和雙邊關係大局。中國對黃岩島和包括鐵線礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。菲方不顧中方反復勸阻，頻繁派軍警和公務船機侵闖黃岩島鄰近海空域，一再非法登臨鐵線礁，侵犯中方領土主權，違反《南海各方行為宣言》。中方再次強烈敦促菲方立即停止有損中方主權的立法進程，立即停止海上侵權挑釁。



陳曉東強調，當前，中菲關係正處在十字路口，何去何從，菲方務必慎重行事。中方再次要求菲方切實重視中方關切，懸崖勒馬，盡快回到同中方通過談判協商妥處分歧的正軌，與中方一道維護好雙邊關係大局和南海的和平穩定。

