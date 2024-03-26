潘兆民語中評：馬英九訪大陸發出和平之聲

東海大學通識教育中心教授潘兆民。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月26日電（記者 方敬為）馬英九將於4月1日到11日率台灣青年訪問大陸。東海大學通識教育中心教授潘兆民接受中評社訪問表示，馬訪陸有助緩和兩岸緊張情勢，尤其訪團成員以台灣青年為主，能傳遞期盼兩岸和諧發展的台灣民眾意念，參加祭黃帝陵大典則凸顯兩岸連結，主動發出和平之聲，避免台灣落入美國對抗中國的戰略陷阱。



潘兆民，政治大學東亞研究所博士，現任東海大學通識教育中心教授、政治系兼任教授、兩岸關係研究院執行長、台灣中區教授協會常務理事，曾任東海大學國際教育合作處副國際長、東海大學就業輔導暨校友聯絡室主任、美國紐約州立大學政治系訪問學者及上海復旦大學訪問學者。



馬英九基金會25日召開記者會宣布，馬英九應中國大陸邀請，將於4月1日到11日率“大九學堂”青年學子訪問廣東、陝西與北京，並出席祭黃帝陵大典。這是馬英九繼2023年3月27日到4月7日訪陸後，再次應邀到大陸訪問。此行團員包括馬英九、馬英九基金會執行長蕭旭岑、“總統府”前專門委員王光慈、“國安會”前諮詢委員邱坤玄、20名“大九學堂”學員。



對於馬英九再度訪陸，潘兆民表示，馬這次訪問大陸的時間點巧妙，首先是近期發生214金門漁船事件，導致金廈水域情勢升溫，乃至於台海穩定出現變數，加上近來有消息指出，美國依據“2023年國防授權法”，派遣美軍特種部隊顧問駐金門、澎湖等地協訓，美國對台戰略部署檯面化，讓美中台關係嚴峻。馬英九在此時此刻赴大陸參訪，顯然有緩和兩岸對立的目的。

