張啟楷語中評：馬英九訪陸有助舒緩兩岸關係

台灣民眾黨“立委”張啟楷。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月26日電（記者 鄭羿菲）馬英九將於4月1日至11日再度率青年學子訪問大陸。台灣民眾黨“立委”張啟楷接受中評社訪問表示，兩岸本應多交流、多對話，特別是214金門撞船事件後，兩岸關係緊繃，馬英九率團訪陸或有助舒緩兩岸關係。



馬英九4月1日至11日將率20名“大九學堂”青年學子，赴廣東、陝西與北京，參訪中華文化歷史景點與企業，並出席祭黃帝陵大典，並將偕同青年學子訪問中山大學、北京大學，讓兩岸學子進行交流。



張啟楷為台灣大學政學系碩士，在台灣媒體圈任職37年，曾任《中國時報》記者、年代電視新聞部副總編輯，及TVBS、中天新聞台、年代新聞台、東森財經新聞台、中時新聞網等政論節目主持人。2019年5月擔任優傳媒社長、彰化縣工商發展投資策進會總幹事，2023年獲台灣民眾黨徵召為不分區“立委”名單第8名，現為民眾黨“立委”、民眾黨嘉義縣黨部主委。



張啟楷接受中評社訪問表示，兩岸本就應該多交流、多對話，特別是從214金門撞船事件後，兩岸關係有點緊繃，不要說是馬英九，就算是台灣民眾能多去大陸交流、多對話，本就是一件好事情。兩岸現在溝通管道中斷，海基會、海協會也沒有溝通，馬英九赴陸或許有助於兩岸關係的紓解。

