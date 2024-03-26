馬英九再訪陸 李柏坊：兩岸還是要以和為貴

國民黨桃園市議員李柏坊。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月26日電（記者 盧誠輝）馬英九訂4月1日再度率領青年學子赴大陸訪問，中國國民黨桃園市議員李柏坊接受中評社訪問認為，馬英九身為台灣前領導人，又曾開創“馬習會”新局，此次訪陸具高度指標性，應可紓解兩岸目前的緊張氛圍。



李柏坊，曾任國民黨大溪區黨部主任委員，大溪圳頂民防分隊分隊，大溪區李姓宗親會榮譽理事長，讀經學會理事長，大溪仁和宮董事、監事，含桃園市升格前連任五屆市議員。



李柏坊表示，在兩岸關係如此緊張的氛圍下，馬英九再次率團到大陸參訪是一件好事，也具有高度指標性，畢竟馬英九是台灣的前領導人，又曾開創“馬習會”的兩岸新局，所以外界應正面看待此事，因為兩岸還是要以和為貴，劍拔弩張的氣氛對兩岸關係是沒有幫助的，相信馬英九此行能讓兩岸還存在一些溝通對話的空間，也能稍微紓解目前兩岸的緊張氛圍。



但李柏坊也強調，馬英九雖具指標性，卻仍無法代表政府，追根究柢，兩岸政府應該還是要有對話機制，但若執政黨不願意用具體的行政作為來改善兩岸關係，藍營或任何個人儘管做再多努力，恐怕也是白費力氣，而且還會被亂扣紅帽子。



李柏坊認為，民進黨抹紅別人已經是常態，每次只要在野黨去跟大陸做一些交流對話和互動，都會被民進黨扣上紅帽子，但其實不應該如此，兩岸之間總要有來有往，互相交流參訪總是好事。



李柏坊指出，像是214金門撞船事件就不應該發生，而既然已經發生了其實也不是那麼困難解決，執政黨若能少用點政治，多用點人道角度來思考，此事應該早就和平落幕了，而不是像現在搞到兩岸關係緊張，若因此讓兩岸引發更大衝突，對台灣總是不好的，希望民進黨政府要去體認這個事實。