陳淞山語中評：馬訪陸 賴應該做什麽？

陳淞山 中評社台北3月26日電（記者 黃筱筠）馬英九訂4月1日再度訪問大陸，時間點落在賴清德520就任前。政治評論員陳淞山接受中評社訪問時建議，賴清德可以在馬英九行前進行正式溝通，請馬代為傳達台灣聲音讓大陸知道，希望逐步往和解路上走，這不失是賴清德可以處理的空間。他強烈建議賴清德應該找馬英九聊一聊，馬英九也許可以作為溝通平台。



陳淞山曾任陳水扁政府時代的“考試院”保訓會委員、陳水扁“國會”辦公室主任及扁辦主任等職，目前在《美麗島電子報》擔任撰稿人。



馬英九將於4月1日至11日，率領青年學子，赴廣東、陝西與北京，參訪中華文化歷史景點與企業，也將偕同青年學子訪問中山大學、北京大學，讓兩岸學子進行交流。



馬英九訪陸，綠營又公開批評，陳淞山認為，馬英九去大陸應該是國民黨比較傷腦筋，民進黨批評是自打嘴巴、自我矛盾的做法，不用把馬打成親中、投降等政治扭曲解讀，如果希望兩岸有更好往來，更正向格局發展，不應該把政黨、對手打成親中、投共等，這樣做法是不對，“也把自己路堵死”。所謂傷敵一千自損八百，這對於賴清德執政的兩岸處理方向，會更艱難、更緊縮。



他指出，賴清德520即將要上任，既然馬英九願意帶著青年到大陸交流，賴清德可以在馬英九出發前，與馬正式溝通。請馬代為傳達台灣聲音，讓兩岸有更好發展可能性，希望逐步往和解路上走，可以開大門、走大路的台灣政局，不失是賴清德可以處理的空間。

