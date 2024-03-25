日產新經營計劃提出把EV成本削減三成

中評社香港3月25日電／共同社報導，日產汽車公司25日發佈新的經營計劃，提出把純電動汽車（EV）的成本削減30%，到2030年度前降至與發動機汽車同等程度。力爭到2026年度前，包括16款電動車在內推出30款新車型，年銷量較2023年度增加100萬輛。營業利潤率的目標是6%以上。另一方面，暗示考慮在銷售陷入苦戰的中國縮小生產能力。



新經營計劃中還寫進了擴大戰略合作，社長內田誠在神奈川縣厚木市舉行的說明會上表示：“將在日本和美國尋找新的合作夥伴。”日產15日宣佈將開始探討在EV等領域與本田合作，還考慮進一步拓展合作對象。



在去碳化潮流帶動下不斷擴大的全球EV市場，美國特斯拉和中國比亞迪（BYD）領先。日產欲通過提高生產效率和擴大合作夥伴來提升成本競爭力，發起攻勢。公司提出截至2030年度投放的電動車將達到34款，較之前的27款作出上調。內田稱“將構建強大的商品陣容”。



作為比較標準的2023年度銷量預計為355萬輛。2023財年（2023年4月至2024年3月）的營業利潤率預期為4.8%。



當被問到是否會調整面臨當地EV廠家競爭的在中國的產能時，日產高層回答稱“正在（與開展合資業務的夥伴公司）商談所有對策”，暗示不排除縮小的可能。