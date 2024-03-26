中評關注：馬英九再訪大陸四大意義

馬英九4月1日將第二次前往大陸訪問。（中評社資料照） 中評社台北3月26日電（記者 張嘉文）馬英九將於4月1日至11日再度率青年學子前往大陸訪問，這是他繼去年3月27日到4月7日率青年學生訪陸、返回湖南祭祖後，再次應邀到大陸訪問。



綜觀馬英九二訪大陸，有四大意義存在，一是此行傳遞兩岸和平訊息；二是尋回兩岸認同，此行馬英九將出席祭黃帝陵大典，象徵了兩岸同根同源的意義；第三，以馬英九個人來說，他展現了有意承擔兩岸和平使者大任的決心；第四則是以馬英九所代表的國民黨來說，馬此行是幫助國民黨重新擦亮兩岸溝通管道金字招牌，對於未來可能面對更兇險的兩岸局勢更具意義。



馬英九基金會執行長蕭旭岑25日上午召開記者會表示，應大陸方面邀請，馬英九將率領“大九學堂”青年學子，於4月1日至11日，赴廣東、陝西與北京，參訪中華文化歷史景點與企業，並出席祭黃帝陵大典。同時也將偕同青年訪問中山大學、北京大學，讓兩岸學子進行交流。



相較馬英九去年的尋根之旅，這次的二訪大陸行程由於將前往北京，讓此行整體的政治意涵更勝去年。和去年相較，在賴清德520就職前的兩岸情勢正在急遽升高，讓馬英九此行更受重視。



在馬英九此次大陸行的四大意義中，第一項的傳遞兩岸和平訊息就是重中之重。賴清德和副手蕭美琴已被大陸定調為獨上加獨，但賴得票率僅有四成，綠營在“立法院”席次又沒有過半，屬於雙少數執政，馬此次要傳遞的訊息，就是台灣尚有屬於多數的六成民意，是不認同賴清德的“台獨”主張。

