紀欣：“台灣問題國際化”只會提高兩岸風險

紀欣（中評社資料圖） 中評社台北3月26日電（作者 紀欣）距離“賴蕭配”上任只剩下不到兩個月之際，民進黨繼續賣力演出“台灣問題國際化”的戲碼，看似風光，卻只會對嚴峻複雜的兩岸關係產生更負面的影響。



海基會董事長李大維3月20日受訪時說：“台海問題已成為國際議題”、“台灣想要恢復對話、交流，但對岸講來講去就是一中原則、九二共識”；他希望大陸想清楚，“台灣是一個民選政府，必須反映老百姓的想法，否則下次選舉就會被選民唾棄”。身為兩朝元老又兩度出任海基會董事長的李大維，竟然為了感謝蔡英文續用他8年說出此話，難道不怕被人恥笑？試問，兩岸若缺了“一中”前提，難不成要以“兩國”對話？“賴蕭配”僅獲四成選票，能反映台灣主流民意？最新民調又顯示，反對蔡英文者比支持者多，賴清德有何理由或必要繼承蔡的路線？



蕭美琴3月23日自美、歐返台後才對外公布，在歐洲訪問了捷克、波蘭及立陶宛等國，與三國議長見面，並與波羅的海三國的國會外委會主席互動交流，“增進各國對台灣致力和平的了解”。但從蕭只見到國會議員，無一政府官員，而且德、英、法等大國都未涉入，可見歐洲與沒有邦交的台灣只能維持民間關係，民進黨或可“出口轉內銷”吹吹牛，對促進兩岸關係不僅沒有助益，反有挑釁意味。



在民進黨大力推動“台灣問題國際化”下，近來美軍將領與智庫再次炒作兩岸可能在2027年爆發戰爭的舊聞，而且這次加入了“美國應不排除動用核子武器阻止大陸攻占台灣”的論調，更有眾議員說“只有向北京證明台灣會像豪豬般難打，才能避免熱戰”。



另外，美國“綠扁帽部隊”已依“2023財政年度國防授權法(NDAA)”常駐金門，拜登剛簽署的2024年NDAA又將提供台灣不少於3億美元“對外軍事融資”(FMF)無償軍援、在“國際安全合作計畫”項目下指定超過2,600萬美元用於與台灣合作、以及加速對台軍備交付、支持台灣國際參與等。這些都嚴重違反了“中美三個聯合公報”，以及大陸一再宣示的“台灣問題是中國的內政，是中美關係第一條不可逾越的紅線”，除將重挫中美關係，也對兩岸關係不利。

在台灣，無人不知美國主張過“毀台論”、“焦土論”、“豪豬論”，選擇其中任何一項，都會將台灣推向生靈塗炭的境地，因此美國不必怪“台灣沒有人有抵抗中國入侵的意志及能力”，更不該抱怨“送一堆武器到台灣，卻沒有人要使用”。



對於美國最近默認，如果打到灘頭，只能靠台灣人自己守住，台灣軍事負責人則暗示，灘頭都不一定守得住，要準備打城鎮戰。其實，台海一旦開戰，結果只有一個，就是舉白旗談判。既然如此，何不依據“一中憲法”，與對岸展開對話呢？蘇起最近倡議“民進黨與其備戰不如備談”、“台灣自己去談比較有尊嚴”，其言也善！



(作者：紀欣，《觀察》雜誌發行人兼總編輯）



