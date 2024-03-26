習近平同瑙魯總統阿迪昂會談

3月25日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的瑙魯總統阿迪昂舉行會談。這是會談前，習近平在人民大會堂北大廳為阿迪昂舉行歡迎儀式。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月26日電／據新華社報導，3月25日下午，國家主席習近平在人民大會堂同來華進行國事訪問的瑙魯總統阿迪昂舉行會談。



習近平指出，今年1月，瑙魯作出堅持一個中國原則、同中國復交的政治決斷，這是符合歷史大勢、順應時代潮流之舉。友好不分先後，只要開啟，就會有光明前途。合作不論大小，只要真誠，就會有豐碩成果。中瑙關係已經翻開新的歷史篇章。中方願同瑙方一道，開創中瑙關係的美好未來，更好造福兩國人民。



習近平強調，平等待人是中國外交的鮮明品格。中方始終主張，國家不分大小、強弱、貧富，都是國際社會平等的一員。中國始終是發展中國家一員，中國在聯合國安理會的這一票永遠屬於發展中國家。中瑙關係是彼此尊重、平等互惠、相互支持的關係。中方堅定支持瑙魯維護國家主權、安全、發展利益，堅定支持瑙魯獨立自主走符合本國國情的發展道路，願同瑙方加強各層級、各領域交流對話，不斷增進相互理解和信任，夯實兩國關係的政治基礎。



習近平指出，中方歡迎瑙魯成為又一個同中國簽署共建“一帶一路”合作文件的國家，願同瑙方拓展貿易投資、基礎設施建設等領域務實合作，並為瑙魯實現自主可持續發展提供不附加政治條件的援助。雙方要加強教育、文化、衛生、青年等各領域交流，歡迎更多瑙魯青年來華深造，願在南南合作框架內向瑙魯提供應對氣候變化援助。中方願同瑙方加強在聯合國、太平洋島國論壇等多邊領域溝通和協調，一道倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，維護發展中國家共同利益。

