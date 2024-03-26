習近平會見多米尼克總理斯凱里特

3月25日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的多米尼克總理斯凱里特。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月26日電／據新華社報導，3月25日下午，國家主席習近平在人民大會堂會見來華進行正式訪問的多米尼克總理斯凱里特。



習近平指出，多米尼克是加勒比地區重要國家，也是中國在該地區值得信賴的好朋友、好夥伴。建交20年來，中多始終相互尊重、平等相待，政治互信不斷增強，各領域交流合作蓬勃開展，人民友誼日益深厚，中多關係已經成為南南合作的典範。中方高度讚賞多方始終堅定對華友好，願同多方一道，總結過去20年兩國關係發展的成功經驗，加強發展戰略對接，把友好關係轉化為合作共贏的動力，推動中多關係收穫更多成果，更好造福兩國人民。



習近平強調，中多關係順利發展的關鍵，在於兩國有高水平政治互信，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互理解、相互支持。中方堅定支持多米尼克人民走符合本國國情的發展道路，願同多方密切友好交往，加強治國理政經驗交流。歡迎多方搭乘中國式現代化的快車，拓展兩國經貿、基礎設施建設、農業、醫療衛生等領域合作。中方願繼續為多米尼克經濟社會發展提供力所能及的幫助。中方願同多方擴大人文交流，歡迎更多多米尼克青年學生來華深造，將繼續向多方提供獎學金和培訓等機會。雙方要共同建設好多米尼克國立大學孔子課堂，探討在多開展職業技術培訓合作。



習近平強調，中方倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，主張國家不分大小、強弱，都是國際社會的平等成員。中方重視小島嶼發展中國家在氣候變化領域的關切和訴求，支持多米尼克在國際和地區事務中發揮積極作用，願同多方加強協調配合，深化南南合作，維護發展中國家共同利益，推動構建人類命運共同體。中方高度重視同加勒比國家關係，讚賞多方擔任加勒比共同體輪值主席期間為推動中加合作發揮重要作用，願繼續支持加勒比地區國家謀求國家繁榮發展、增進民眾福祉。

