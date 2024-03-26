陳明通翻案論文門　王鴻薇嗆低估人民腦容量

藍委王鴻薇。（中評社 資料照） 中評社台北3月26日電／民進黨前新竹市長林智堅論文抄襲案，成為推倒民進黨2022地方縣市長大選的關鍵。林的指導教授、前“國安局長”陳明通25日出席新書發表會時表示，全案是“世紀大冤案”，堅持林沒有抄襲。當初踢爆林智堅論文案的中國國民黨“立委”王鴻薇反嗆，陳明通選在520前出書，應該是要為自己洗白，以謀日後在新政府繼續有位子。陳明通真的不要低估人民腦容量，以為用認知作戰就可以洗白自己。



根據《中時新聞網》報導，藍委王鴻薇直言，認定林智堅論文為抄襲的是民進黨執政下的行政機關、台大、中華大學，難道也在配合政治迫害？



媒體人洪浩唐訪問陳明通所撰寫的《2022的學倫獵巫事件簿：阿通師談林智堅論文門始末》中，指論文案摻雜了選舉恩怨、政治鬥爭，合併認知作戰，並非單純的學倫事件。



餘正煌之前的委任律師張佑齊25日表示，餘的案子都已結束，目前雙方僅是朋友，昨天他與餘正煌有過聯絡，但兩人也沒多說什麼。目前沒有回應，未來有什麼動作或回應，要視餘本人的想法。至於餘正煌的電話未開機，林智堅手機也關機，未能取得兩人回應。



台大表示，當事人對於被撤銷學位都已接受，呼籲陳明通身為指導教授應負起責任，主動向社會大眾致歉。學術倫理與誠信是學術研究的基本要求，台大堅持此一標準，不會含糊以對。