中經評論：堅定推進長江十年禁漁

這是3月25日拍攝的重慶市巫山縣曲尺鄉長江兩岸的萬畝李花。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月26日電／前段時間，有極少數人覺得長江裡的魚已過多，無需再禁漁，有放鬆懈怠情緒。日前，國務院辦公廳印發《關於堅定不移推進長江十年禁漁工作的意見》，要求鞏固好禁捕退捕工作成果，堅定不移推進長江十年禁漁，傳遞出中央堅定決心。



2021年1月1日起，長江十年禁漁全面啟動，我國生態保護掀開歷史性一頁。禁漁前，長江生物完整性指數已達“無魚”的等級，每年水產品產量不到10萬噸，僅占全國水產品總產量的0.15%。長江也曾實施季節性區域性禁漁，每年3個月，但沒有太大作用，魚類種群無法繁衍壯大。人們逐漸形成共識：長江“病了”，亟須全面禁漁，留出更多休養生息的空間和時間。



長江禁漁的階段性成效有目共睹。3年多來，退捕漁民安置保障有力，禁捕水域管理秩序平穩，水生生物資源恢復向好。4部門2023年10月發布的公報顯示，2022年長江流域重點水域監測到土著魚類193種，比2020年增加25種。長江江豚自然種群數量約1249頭，比2017年增加23.4%。四大家魚資源恢復明顯，刀鱭能夠溯河洄游至歷史最遠水域洞庭湖。



不過，目前看到的僅是初期效果，長江的恢復其實才剛開始。長江幹流、洞庭湖和鄱陽湖水生生物完整性指數評價等級為“較差”，長江流域重點物種保護形勢依然嚴峻。比如，葛洲壩下中華鱘親魚僅13尾，未監測到自然繁殖；長江鱘監測到438尾，均為人工放流個體。通常情況下，四大家魚等魚類需要生長4年才能繁殖，連續禁漁10年對應2個至3個世代的繁衍，這樣種群數量增加的趨勢才能穩固。



十年禁漁，其功未半。長江是個複雜系統，“生病”非一朝一夕而成，痊愈也不可能一天就能實現。為全局計、為子孫謀，中央作出禁漁決策，23萬長江漁民響應號召，作出了巨大犧牲。沿江省份付出了巨大成本，從轉產轉業到社會保障全力而為。這麼多付出，為的就是長江的長久生機，決不可半途而廢，萬不能讓努力付之東流。要始終牢記“一年起好步、管得住，三年強基礎、頂得住，十年練內功、穩得住”的工作部署。



持續推進長江十年禁漁有堅實基礎。從水產品供給來說，長江禁漁沒有影響國人的吃魚自由。2023年水產品總產量7100萬噸，比上年增長3.4%，消費者可享受到各種鮮美的魚類。從漁民生計保障來看，退捕漁民安置做到了“應幫盡幫、應保盡保”，生活基本保持穩定。從公眾接受度來看，“水上不捕、市場不賣、餐館不做、群眾不吃”的理念深入人心。搜索引擎裡鍵入“江鮮”兩字，長期置頂的是自覺抵制野生“江鮮”消費的字樣。這樣的好形勢，難能可貴，必須珍惜。