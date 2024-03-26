富權：李文忠“十一寇”意氣再次發酵？

中評社香港3月26日電／澳門新華澳報26日發表富權文章：李文忠“十一寇”意氣再次發酵？以下為文章內容。



《中國時報》報導，在賴清德開始進行為“五二零”就任前的“國防”參訪之際，賴清德的老友兼戰友、“退輔會”副主委李文忠，也從側翼予以協助，日前偕同陳水扁當政時的辦公室主任、去年加入賴清德競選團隊，是賴辦重要成員的馬永成，及賴清德辦公室兩位幕僚，拜訪前“國安會祕書長”丁渝洲，雙方就國家戰略、軍事戰略、軍事作為，交換意見。丁渝洲建議，賴清德執政後，除延續蔡英文“自制、冷靜、不挑釁”的原則外，可以考慮在維持“中華民國主權獨立”前提下，進一步不斷向大陸人民及北京釋出善意，適度調整綠營“逢中必反”的基調，避免與中國民族主義對撞，共同穩定台海形勢。李文忠表示，他完全同意丁渝洲所說，兩岸同文同種、同根同源，地理相近、經貿密切，兩岸人民目前都過著富足生活，盼兩岸都能珍惜今日的成就，雙向伸出友誼之手，表達善意交流合作。李文忠並主張賴政府應與在野黨分享部分權力，賴清德亦應參加今年六月的黃埔軍校百年校慶。



但也有媒體透露，李文忠這次與丁渝州的會晤，其實是在丁渝洲八十歲生日的前夕，過去與他相知相惜的幾位朋友，相約在喜來登飯店為他暖壽、切蛋糕。李文忠作為“退輔會”的副主委，本身職責之一就是為退役軍人服務，因而為丁渝州賀壽，是很自然的事。不過，在席間，大家還對最近兩岸情勢，以及台灣在“五二零”前的敏感時刻該如何應對多所討論。據與會者轉述，丁渝洲憂心忡忡，認為現在兩岸情勢不佳，過去新任領導人選出來，中方還會“聽其言，觀其行”一段時間，但賴清德當選新任領導人後，直接就被快速定位，因此在“五二零”正式上任的這段期間，民進黨人士發言要相當謹慎，不要徒增困擾，而且賴清德的“五二零”講稿一定要字斟句酌，不能出現任何差錯，避免兩岸局勢失控。丁渝洲還特別提醒民進黨人士“逢中必反”的態度，在這種關鍵時刻應該要克制。席間大家七嘴八舌熱烈討論，認為台灣人一方面要去賺中國的錢，另一方面又逢中必反，這會升高兩岸敵對意識……李文忠聽完後表示，他願意回去跟民進黨相關人士多多溝通。

