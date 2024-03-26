土特產不再甘當“隱藏款”

3月19日，遊客在天水市秦州區的一條小吃街購買辣椒面等土特產。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月26日電／近日，“天水麻辣燙”多次登上熱搜，帶火了當地旅遊，也拉動了甘穀幹辣椒、天水油潑辣子、定西土豆粉等當地特產的熱銷。今年以來，從年初“爾濱”蔓越莓掀起一場全國“土特產”大摸底，到甘肅眾多特產走進大眾視野，“土特產”的發展備受矚目和期待。



我國幅員遼闊、氣候多樣，造就了百花爭艶的鄉村“土特產”發展格局，形成了一些產業鏈完整、品牌影響力較大的鄉村“土特產”。與此同時，由於產品結構單一、附加值低、不注重差異化營銷等原因，多數地方的“土特產”產業形態仍以原料生產和初級加工為主，並不廣為人知。隨著一個個“隱藏款特產”成為“爆款”，不少網友善意地調侃稱，“我的家鄉特產就是特地瞞著我產”。



今年中央一號文件提出，鼓勵各地因地制宜大力發展特色產業，支持打造鄉土特色品牌。產業振興中“土特產”是一篇大文章。發展鄉村特色產業，要立足鄉村特有的物質和非物質文化資源，開發具有鮮明地域特點的產品產業，從鄉村產業的全鏈條提升，推動“土特產”成為帶動農民增收的致富產業、促進鄉村全面振興的重要引擎。



推動農戶與現代農業發展有機銜接。推廣“公司＋農戶”模式，建立利益聯動機制，讓各方共同受益。各地供銷合作社系統要通過社有企業引領、農民專業合作社帶動、行業協會參與等方式，推動地方“土特產”培育壯大，促進鄉村特色產業發展。特別是要做好對小農戶的服務，幫助小農戶解決好一家一戶幹不了、幹不好、幹起來不划算的事，把更多農業增值收益留在農村、留給農民。



壯大農產品加工流通業。目前，我國農產品加工業產值與農業總產值之比為2.5∶1，低於發達國家的3∶1至4∶1，產業鏈條較短，綜合效益不高。要引導企業到產地建設原料基地、布局加工產能，發展農產品初加工和深加工；要瞄准做好品牌、提升品質的目標，延長產業鏈，增強市場競爭力和效益；要加強農產品產地倉儲保鮮冷鏈物流設施建設，運用新技術降低損耗率，補上儲藏、運輸等方面的短板。



加快農村電子商務發展。酒香也怕巷子深。要充分發揮各地農產品展銷平台作用，通過結合直播帶貨、進駐互聯網銷售平台、主題推介等活動進行不定期促銷，組成“線上＋線下”雙管齊下、功能互補的多種銷售渠道，幫助土特產實現跨區域產銷對接。



展望未來，依托農業農村特色資源，推動鄉村產業全鏈條升級，一個個特而優、特而美、特而強的“土特產”將更好助力鄉村全面振興。（本文來源：經濟日報 作者：劉瑾）