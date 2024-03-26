台軍帽青天白旗變綠色　介文汲警示後果

台灣陸軍關渡地區指揮部軍便帽上的青天白日旗變成綠色。（照片：王鴻薇臉書） 中評社台北3月26日電／台陸軍關渡指揮部休閒帽被爆青天白日旗顏色改為綠色，引發爭議。前台灣駐紐西蘭代表介文汲在政論節目表示，從我們“中華民國”的角度，根本就不只是“損毀國旗罪”，可說是“叛國”。此風不可長，再這樣搞下去，台灣、整個“國家”就分裂了。如果我們軍方高層有這種人，不能坦然面對，這種軍隊，你會相信他嗎？



根據《中時新聞網》報導，介文汲25日在政論節目《盧秀芳辣晚報》指出，“國旗是不能隨便讓你這樣亂塗亂改的，這個是要判一年以下有期徒刑的”，刑法第160條第1項：公然損壞、除去或侮辱“中華民國”之“國徽、國旗”者，處一年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。



“我不曉得那個關渡指揮官他知不知道，‘國旗’不能隨便亂改的？”介文汲表示，而且他今天做這個帽子，是拿人民的納稅錢，他不可能自己掏腰包。他是拿老百姓的血汗錢在那邊做人情？這當然要追究法律責任，“國家”的軍隊居然可以把“國旗”都改掉？這個“國家”已經分裂了！



介文汲直言，說穿了，現在人家常常講，“中華民國”是個分裂的“國家”。“那不就分裂了嗎？連‘國旗’都有兩種！”一種是青天白日滿地紅，一種是“滿地綠”？這也許表示這個指揮官，他自己效忠的“國家”，跟我們效忠的“國家”是不一樣的？“那從我們‘中華民國’的角度，他是叛國啊？”



介文汲強調，這是明顯的“叛國”行為，根本就不只是“損毀國旗罪”了，所以這是一個法律必須要追訴，此風不可長，再這樣搞下去，台灣基本上就分成兩個，整個‘國家’就分裂了！“你不曉得為哪個‘國家’在奮鬥啊！不曉得我們在捍衛的是哪一個‘國家’！”



介文汲指出，那邊一天到晚說要打，那我們這邊就要問清楚：為哪一個“國家”而打？如果發生這種狀況的話，其實對民進黨最不利，他們現在想要團結人心，一起為他們的政權來打一仗。結果我們發覺，他要我們捍衛的“國家”是“這個國家”？還不存在的！“你有種就把‘中華民國憲法’改了啊？你有種就去改‘中華民國國號’啊！那你就去改‘國旗’啊，這是哪一門子？這種雞鳴狗盜之徒！”



介文汲質疑，如果我們軍方高層有這種人，不能坦然面對，這種軍隊，你會相信他嗎？