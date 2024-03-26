中評社北京3月26日電／網評：如何看待年輕人選擇成為數字游民



來源：東方網 作者：付 彪



只要有網，在哪都能辦公。如今，越來越多年輕人選擇成為“數字游民”。他們中有人賺一線城市的錢，在三四線城市花，在完成買房願望的同時實現了購物自由；也有人為了孩子的教育遠赴異國，實現了工作陪娃兩不誤；還有人工作四天玩三天，花小錢看世界。



所謂“數字游民”，是指那些依靠互聯網創造收入，通過遠程工作在全球範圍內自由移動的人。隨著互聯網的普及和遠程工作技術的發展，越來越多的人選擇這種不受地域限制的工作和生活方式。根據智聯招聘與北大國發院發布的《2022雇傭關係趨勢報告》顯示，76.4%的“00後”願意成為數字游民，全球數字游民已經達到3500萬人。目前，許多數字游民生活在二三線城市，他們將旅行、居住、工作、游玩相結合，享受邊工作邊休假的生活。



無論在國內還是國外，數字游民都是一個新興概念。人們對數字游民有著刻板印象：打破工作與地點的強關係，達成地理位置自由和時間自由，在遙遠的海灘上、咖啡館、圖書館、高鐵、公園……用隨身攜帶的電腦進行工作，許多人誤以為數字游民等同於無業游民，或自由職業，受薪、受雇不穩定。其實不然，做數字游民重要的前提，要有穩定的收入來源，比如可以是自由撰稿人、翻譯、設計師、獨立開發者，也可以是口語教練、瑜伽教練等。



但是，要想成為別人看起來自由的數字游民，並依此謀生，“工作陪娃兩不誤”，並不是一件簡單的事。首先，得具備做自由撰稿人、翻譯、獨立開發者等職業的能力，“沒有金剛鑽，攬不了瓷器活”。其次，要有極強的自律性，否則便會陷入迷茫和錯亂。做數字游民的甘苦，唯有親身經歷者才能自知，正如有人這樣描述：合適的謀生手段、強大的時間規劃能力以及自我驅動能力、社交能力、現實層面的抗壓能力，都是必不可少的組成部分。



不得不說，與許多年輕人的意願相比，數字游民提供給的可能仍是一條狹窄的通道。游民前面有“數字”二字，標定了數字游民是基於技術媒介存在，而技術本質上是由資本驅動的，必須遵守更為嚴苛的資本增殖邏輯，這也意味著數字游民並非想象中那麼美好、那麼自由。去年11月，國內首屆數字游民峰會在廣州舉辦，與會者表示，數字游民絕非為了放縱和躺平，而是為了自我價值的更大實現，更高的生活幸福感以及更高效能的大腦挑戰。



目前，數字游民正在用數字技術打破地域界限，從繁華都市到山川湖海，跨越傳統生活與工作的邊界，開拓屬於自己的獨特道路。如果從擇業的角度來說，數字游民是一個新的選擇、新的機會。為了更好地吸引數字游民，許多國家正在推出各項利好政策，包括提供數字技術培訓服務、技術媒介創業的環境與條件等。隨著技術的發展和全球化的趨勢，我們也有必要出台相應支持、鼓勵、保障措施，充分體現時代賦予年輕人更多機遇、更多選擇。