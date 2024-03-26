中評社北京3月26日電／網評：斬斷“假節儉真浪費”背後的推手



來源：東方網 作者：張濤



“出差忙完工作到了下午，已經沒有返程的火車票了，但因為單位倡導節約，坐飛機要走流程，請示後被建議住一晚再坐火車回。其實算下來反而沒給單位省錢。”中部某省一名科員王軍（化名）說。記者近期調研發現，個別地方在“厲行勤儉節約、反對鋪張浪費”上搞形式主義，出現令幹部群眾詬病的“假節儉真浪費”苗頭。（3月25日《新華每日電訊》）



節儉樸素，力戒奢靡，是我們黨的優良傳統。近年來，黨和政府三令五申，厲行節約，反對浪費，倡導“過緊日子”。然而，從新華社記者的調研採訪來看，“假節儉真浪費”苗頭不容忽視。一些車齡較長的公務用車維修檢驗頻次較高，一兩年的維修費用就超過了車輛殘值。一些老舊辦公大樓需要不斷加固維修，成本算下來還沒有推倒重建划算。



作為一名基層幹部，筆者對於“假節儉真浪費”也有切身體會。前些年，本地實行公務用車改革，除一線執法車輛、特種專業車輛外，取消一般公務用車。單位用車辦公時，需要向定點的汽車租賃公司租用。於是，一些業務較多的單位，乾脆包年租車，成了租賃公司的“長租客”。幾年下來，租車費用都夠買一輛同型號的新車了。



黨和政府提倡勤儉節約，為的是把錢花到刀刃上，將省出來的真金白銀，用於辦民生實事，增進百姓福祉。“假節儉真浪費”卻是空有勤儉之表，無有節約之實，完全背離了厲行節約的初衷，嚴重損害有關部門的公信形象。對此，我們必須堅決予以制止，將艱苦奮鬥、勤儉節約真正落到實處。



一言蔽之，“假節儉真浪費”的根源在於形式主義。一些地方和部門在制定規章制度時，更多考慮對上交代，並未充分考慮實際情況。單看“出差一律不得乘坐飛機”“各單位一律不得新建辦公樓”等規定，固然給人一種令行禁止、厲行節約的印象。殊不知，這種一刀切的機械規定，並不完全適用於現實情形。趕上機票打折時，“白菜價”的機票比火車票還要便宜。對於一些老舊辦公樓來說，修修補補的性價比還不如推倒重建。

