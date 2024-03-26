陳建仁：政府從沒有逢中必反　盼兩岸交流

陳建仁接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月26日電（記者 鄭羿菲）民進黨新潮流大將、退輔會副主委李文忠呼籲賴清德調整逢中必反基調。“行政院長”陳建仁26日表示，他沒聽過這樣的說法，政府從沒有逢中必反的想法。他也呼籲，中國大陸與台灣應再繼續和平對話的機會。



至於“海委會主委”管碧玲26日上午證實，今天將舉行“南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程”啟用典禮，陳建仁說，太平島是“中華民國”的領域，毫無疑問。



媒體報導，李文忠日前帶2位賴辦幕僚與“國安會”前秘書長丁渝洲餐敘，而丁接受專訪時曾表達“總統”和“國安”團隊應有‘終戰指導’，而李則認為，不宜有終戰指導，但也呼籲賴清德調整逢中必反基調。



“行政院長”陳建仁26日上午率行政官員赴“立法院”進行施政報告，並備質詢。



陳建仁會前接受媒體訪問表示，他沒聽過李文忠的相關說法。不過，政府從來沒有逢中必反，我們也是積極地推動兩岸穩定、健康交流，希望透過對等、對話、民主的方式，來使兩岸之間都能和平繁榮。他強調，我們並沒有這樣的逢中必反的想法。



陳建仁說，他也呼籲，中國大陸跟台灣應該再繼續有很好的和平對話的機會，讓兩岸人民都能夠受惠。



媒體問及，太平島碼頭整修今天舉行啟用典禮，蔡英文不登太平島，遭藍營質疑蔡政府不捍衛“主權”？



陳建仁指出，太平島是“中華民國”的領域，毫無疑問，且全世界都有這樣的看法。在這海域最近蠻動盪的，這1、2天在這個海域也有單方面破壞區域和平與穩定的狀況，我們會在這關鍵時刻，繼續與國際社會一起維護此區域的和平穩定。



陳建仁認為，所有的國家都有責任讓南海成為一個和平、自由、開放的海域，讓大家都能方便地通行。