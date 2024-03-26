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李家超：完成23條立法後從四方面全力拼經濟
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2024-03-26 11:00:13
中評社香港3月26日電／行政長官李家超出席行政會議前見記者，指《維護國家安全條例》上周六生效，特區政府終於完成落實《基本法》23條立法的憲制責任，接下政府會落實包括持續做好解說工作及公眾教育。
李家超出席行政會議前見傳媒，他說，23條完成立法後，香港可以集中精力，全面拼經濟拼發展，政府會從4方面重點工作，包括落實好《施政報告》及《財政預算案》提出的推動經濟發展措施、把握機遇、增加香港的競爭力，以及發展內部經濟。
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