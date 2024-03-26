俄偵查委員會還原莫斯科近郊恐襲時間表

這是3月24日在俄羅斯莫斯科近郊恐襲事件現場附近拍攝的悼念遇難者的顯示屏。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月26日電／據新華社報導，俄羅斯偵查委員會主席巴斯特雷金25日向總統普京匯報說，莫斯科近郊音樂廳恐襲事件已造成139人死亡、182人受傷。他詳細還原了此次襲擊的時間表。



巴斯特雷金說，襲擊是經過精心策劃和準備的。他透露，莫斯科時間22日18時54分，4名襲擊者駕車來到音樂廳旁，等待觀眾到來。19時58分，他們開始向音樂廳大樓附近的民眾射擊，然後進入樓內和演出廳繼續向看到的所有人開槍，“不分性別和年齡”。他們還使用隨身攜帶的塑料汽油瓶縱火。20時11分，4人離開大樓。他們開車駛離停車場時，高速撞擊到一家人，導致兩名幼童受重傷。隨後4人駕車逃往俄烏邊境方向，最終在俄布良斯克州被捕。



巴斯特雷金說，在襲擊現場發現兩支AK－74自動步槍、500餘發子彈、28個裝有子彈的彈匣和多個含有汽油殘留物的瓶子。在搜查襲擊者住所時，發現了織物碎片和準備襲擊時所用工具等。在襲擊者車內，發現一把沒有子彈的手槍和一個裝有30發子彈的自動步槍彈匣。



巴斯特雷金還說，直接實施恐襲的4人均已在審訊中和法庭上認罪，並提供了關於犯罪情節、雇主和協助準備恐襲人員的詳細證詞。另有3名涉嫌協助準備恐襲的人員被拘捕，他們被指控為襲擊者提供住所、車輛等。