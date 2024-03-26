將軍澳本月二手成交280宗　增逾倍

將軍澳南豐廣場套3房單位造價直逼1000萬元。 中評社香港3月26日電／將軍澳日出康城新盤熱賣，帶動區內二手交投轉活，代理指，將軍澳本月累錄逾280宗二手買賣，對比2月133宗增長逾1.1倍，為近1年最旺。



大公報報導，美聯物業區域營業董事劉卓豪表示，將軍澳區本月已錄超過280宗二手買賣，除了上車盤外，換樓客陸續入市，令優質大單位亦獲追捧，其中南豐廣場3房造價直逼1000萬元，成交為南豐廣場1座高層G室，實用面積806方呎，採3房套間隔，望單車公園景，原業主放盤叫價1300萬元，議價至999.8萬元沽出，實用呎價12404元，為屋苑大單位罕有錄得買賣。



二手豪宅交投回暖，去年因暴雨而陷入僭建風波的南區豪宅屋苑大潭紅山半島，有洋房獲買家承接，為去年“黑雨”後第2宗。資料顯示，易手單位為棕櫚徑單號屋，為屋苑後排，實用面積2623方呎，去年中放盤開價9300萬元，本月獲內地背景買家以6800萬元承接，減幅27%，實用呎價25925元。資料顯示，物業毗鄰的同面積單號屋，於2022年底曾以8500萬元售出，今次造價較同類一年半前跌價1700萬元或20%。



此外，中原地產分行經理張禮傑表示，撤辣後入市成本大減，投資者買樓意欲增，元朗國華大廈高層E室，實用面積343方呎，放盤1星期即獲投資客以180萬元購入，實用呎價5248元，造價重返8年前水平，原業主2010年11月以143萬元買入，賬面獲利37萬元，賺幅26%。