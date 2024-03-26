盧秀燕重視市民幸福感　施政首要目標

國民黨籍台中市長盧秀燕受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月26日電（記者 方敬為）網媒“Ettoday”25日公布“六都施政滿意度”民調，中國國民黨台中市長盧秀燕以70.8%居冠。她今天對此表示，這不是個人的功勞，是市府團隊的努力獲市民朋友青睞。其實比起施政滿意度，她更在意調查當中的“居住幸福度”，台中市民高達87.7%，代表多數人對於住在台中感到幸福，這是對市府施政全方位的肯定，是政治人物從政的最高目標。



據Ettoday“六都施政滿意度”調查結果，台中市長盧秀燕以70.8%的施政滿意度居冠，依序為民進黨高雄市長陳其邁69.9%、國民黨桃園市長張善政69.6%、台北市長蔣萬安65.9%、新北市長侯友宜61.8%、民進黨台南市長黃偉哲48.5%。



盧秀燕26日主持市政會議前，針對民調數據受訪表示，過去她鮮少對民調表示意見，但因為這是第11度拿下滿意度第一，還是要向市民朋友表示感謝，肯定市府施政。她也要藉此向全體市府同仁致謝，台中的警公教的公務同仁約5萬人，必須每一位公務同仁都兢兢業業才能夠獲得這樣的成績。



盧秀燕指出，台中市為六都當中，唯一施政滿意度超過七成，都有賴所有公務同仁在各個領域一天24小時，一年365天，時時刻刻守護、照顧市民朋友，謝謝公務同仁的努力。



盧秀燕透露，不過比起施政滿意度，她反而更重視民調當中的“居住幸福度”指標，這次台中市的居住幸福度高達87.7%，近九成市民覺得住在台中是幸福的，這代表市府的施政獲“全方位”的肯定。



盧秀燕說，民眾居住在一座城市感到幸福，代表對城市的教育文化、經濟發展、交通、治安、民政系統等，各方面都要做得好，才會覺得幸福宜居。讓百姓安居樂業，是政治人物所追求的最高目標，她會持續努力，不以此自滿。高興一秒鐘就好，受到肯定要更競競業業。