香港豪宅新盤成交旺　內地買家佔70%

中評社香港3月26日電／特區政府上月底全面撤辣後，除增加本地居民入市信心外，內地資金也大舉買入本港豪宅物業。仲量聯行指出，樓價3000萬元以上的豪宅新盤，內地買家佔比由去年10月前的少於一半，攀升至近期約70%，並預計內地客仍會持續活躍。



大公報報導，特區政府去年10月首次作出減辣舉措，將買家印花稅及新住宅印花稅減半外，還對高才通計劃引進的專才，實施先免後徵方式收取買樓印花稅。及後，於上月政府更全面撤去所有辣招稅。仲量聯行認為非本地買家是最大受惠者，近期的新盤銷售已見內地買家增加，當中尤其以豪宅新盤的內地買家比例最高。



該行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，隨著需求持續回暖，預期下季一手市場交投將持續暢旺。內地買家最受惠於樓市撤辣，加上高才通計劃，現時已見內地買家在新盤市場顯著增加，料他們將持續活躍。然而，目前部分非本地買家暫時仍因外匯管制、按揭申請要求和睇樓流程等因素而未有全面回歸市場，相信要待相關限制解除及內地經濟好轉後，整體成交量將進一步上升。



利率高企 樓價難言反彈



該行研究部資深董事鍾楚如表示，現在判斷撤辣對樓市的支持作用是暫時性抑或是長期性還為時尚早。儘管市場普遍認為撤辣最終將能提振樓價，但短期內樓價仍需面臨高按息的挑戰，而且經濟增速不及預期，外部挑戰仍然存在，租金回報率和按揭利率之間的負利差依然困擾投資者。作為中小型住宅的需求主力，本地用家在這一輪放寬措施中的受益有限，暫停按揭壓力測試僅略微降低約4.3%的入息要求。我們對市場前景仍保持謹慎態度。



此外，小型發展商星星地產（01560）日前安排元朗雨後57個單位於本周四以先到先得方式發售，平均折實呎價約1.4萬元。另26樓D室頂層連天台單位則同日起以招標方式出售。該盤共有335個單位，暫已累售223個，套現逾13億元。