台官方為海巡添船艦　陳玉珍：要有碼頭可停

藍委陳玉珍接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月26日電（記者 楊騰凱）“行政院”核定“2024至2028年海域巡護整備計劃”，5年投入新台幣88.5億元整備114艘船艦。對此，中國國民黨“立委”陳玉珍表示，錢也要看花在哪裡，金門海巡船隻衹有100噸，面對大陸4000噸的船艦根本無法競爭，只能在旁“伴遊”，所以派大船外，更重要是有沒有碼頭可以停靠。



“行政院”核定“2024至2028年海域巡護整備計劃”，台媒報導是針對大陸執法船近期頻繁進入台灣方面的禁限制海域，才對台灣海巡船艦提出整備。



陳玉珍表示，她當然支持“海巡署”投入較多經費從事整備動作，但還是要看錢花在哪裡，因為根據她所瞭解的，例如金門禁限制海域發生很多事，海巡很英勇為我們保衛，可是我們金門海巡船隻衹有100噸，出了我們禁限制海域後，和大陸4000噸的船艦相比，根本就是小巫見大巫，根本沒辦法跟人家競爭，只能在旁邊伴遊而已。



陳玉珍指出，所以除了船隻以外，更重要的是碼頭設備是否充足，如果今天台灣海巡派了3000噸、5000噸的船隻到金門，他有沒有辦法停靠？所以“海巡署”也要去想，在幫忙守備時，除了你有船艦之外，有沒有碼頭可以停靠，“海巡署”應該也要往這個方向思考。



陳玉珍表示，我們會支持“海巡署”的預算，但是方向要做對，如果一直造大船，又沒有港口可以停靠，這樣幫助並不大。