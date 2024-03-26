藍委轟護航有前科校長　促教長儘速處理

藍委羅廷瑋(右)與全台教育產業總工會共同召開記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月26日電（記者 俞敦平)近日因為一位澎湖縣的校長被判處有期徒刑但澎湖縣政府仍允許其參加校長遴選。此舉引發全台教育產業總工會與國民黨“立委”羅廷瑋的不滿，他們26日召開記者會要求“教育部”盡速處理不適任教育人員。



國民黨“立委”羅廷瑋與全台教育產業總工會共同於“立法院”召開“各縣市違法校長可繼續遴選？不適任校長樣態過九個月仍不見蹤影”記者會，羅廷瑋、全台教育產業總工會理事長林碩杰和新北市教育產業工會理事長吳添寶出席。



林碩杰指出，澎湖縣外垵國小的校長許有志在2024年3月7日被判有期徒刑，但澎湖縣政府仍允許其參加校長遴選。他代表全台教育產業總工會指控澎湖縣府包庇。他們痛批縣政府引用“教育部”函釋指出現職校長不適用某些規定，是“教育部”忽略國民教育法對校長遴選的明確規定，並未制定不適任校長的處理辦法。



羅廷瑋表示，他接到全教總的陳情時非常震驚，因為他認為不適任校長對教育的傷害比不適任老師更大，校長的角色對學校影響深遠。他痛批“教育部”未有具體行動規範不適任校長和主任，並呼籲“教育部”應該清楚說明並接受民意反饋，並承諾除了開這場記者會之外，也會接下來透過質詢持續關切此事。