港府助58家族辦公室落戶　逾百間將進駐

目前，香港已分別有超過250家開放式基金型公司及780個有限合夥基金，可以為家辦提供充分的服務。左圖：香港是國際資產及財富管理中心，管理資產超過30萬億元。 中評社香港3月26日電／國家全力支持香港經濟發展，提升國際金融中心地位。特區政府亦於過去一年相繼推出多項措施，吸引家族辦公室（下稱“家辦”）入駐。本周三更將迎來第二屆“裕澤香江”高峰論壇，與全球家辦相關的國際知名講者匯聚香港，探討如何推動全球家辦落戶香港並持續蓬勃發展。



大公報報導，香港證券及期貨專業總會理事李汶濼表示，在連串政策支持下，估計會有不少因疫情限制而選擇落戶新加坡的家辦回流香港，未來發展充滿機遇。截至今年二月，投資推廣署的專責團隊已協助58間家族辦公室在港成立或擴展業務，並另有超過100間表示已決定或正準備在港設立或擴展業務。



香港是國際資產及財富管理中心，管理資產超過30萬億元，亦是亞洲區內最大的對沖基金中心和僅次於內地的私募基金管理中心。目前，香港已分別有超過250家開放式基金型公司及780個有限合夥基金，可以為家辦提供充分的服務。



李汶濼預計，在去年開始的一連串政策支持下，將有不少因疫情無法入駐香港而轉投新加坡的家辦選擇回流香港，該趨勢值得留意。事實上，家辦的資產擁有人都是富豪級，在投資大環境惡劣時，完全有能力採取長期性的投資策略去迴避短期性的投資風險，整體而言香港家辦未來發展充滿機遇。



稅務寬減增市場吸引力



另外，李汶濼留意到，家辦近年的投資項目會傾向於以社會責任、環境保護和企業治理等ESG領域為主。故那些對社會有所貢獻的投資項目及綠色投資等，相信仍是家辦的重要投資選項。



在過去一年，特區政府積極推出不同措施致力發展香港家辦。李汶濼表示，從金融角度看，最重要的是明確了稅務上的配套，其中《2023年稅務修訂家族投資控權工具的稅務寬減條例》於去年5月生效，為合資格家辦提供利得稅寬減。



從非金融角度看，成立香港財富傳承學院等措施有助建立豐富的人才庫，除提供財富管理培訓外，還涵蓋藝術文化、綠色和可持續投資，以及慈善事業等課題，以切合全球財富擁有人的新需要。



至於外圍政治和經濟環境的變化對家辦落戶香港的影響，李汶濼指出，這將會是其中一個考慮因素，因富豪家族（特別是來自歐美、中東地區的家族）會考慮到中國經濟長遠投資機遇，中美關係是一個關鍵點，而香港屬於典型的外向型經濟，首當其衝會面臨挑戰，國際投資者信心亦會受到影響。



展望未來，第二屆“裕澤香江”高峰論壇將本周三舉行，期間將向環球家族辦公室及資產擁有人展示香港的獨特優勢，同時期待將進一步優化有關基金、單一家族辦公室和附帶權益的優惠稅制，包括檢討稅務寬免制度的適用範圍、增加合資格交易的種類，以及提升有關處理附帶交易的彈性，從而吸引更多有潛力的基金和家辦來港落戶。