﻿特首：年內推出支援婦女發展新舉措

图：行政长官李家超及夫人李林丽婵，21日出席香港各界妇女庆祝三八国际妇女节酒会。（图片来源：大公报） 中評社北京3月26日電／據大公報報導，21日晚，香港各界婦女聯合協進會聯合125個香港婦女團體舉行2024香港各界婦女慶祝三八國際婦女節酒會。行政長官李家超及夫人李林麗嬋，外交部駐港特派員公署副特派員潘雲東，中央政府駐港聯絡辦協調部部長朱文，香港婦協永遠名譽主席林貝聿嘉、主席何超瓊等嘉賓出席活動。



李家超致辭時表示，特區政府將堅定不移做好婦女工作，讓香港女性不但可以撐起香港的經濟社會發展，也能照顧她們的家庭需要。去年施政報告提出新設的“婦女事務專員”將於四月就任，專責推動婦女事務工作。今年還將推出推動家庭和婦女發展的新舉措。



全國婦聯副主席黃曉薇透過視頻致辭指出，希望香港各界婦女做“一國兩制”偉大事業的擁護者、實踐者、捍衛者，支持特區政府實施好《維護國家安全條例》，充分發揮在社會生活和家庭生活中的獨特作用，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出新貢獻。



發揮巾幗力量 貢獻國家發展



香港各界婦女聯合協進會主席何超瓊表示，香港婦協將繼續與各界攜手並肩，堅定發揮愛國愛港愛家的巾幗力量，助力香港積極融入國家發展大局，為全面建設社會主義現代化國家貢獻力量。