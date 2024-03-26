弘揚社會正能量　建設美好香港

图：“善德基金会10周年闪耀香港慈善晚会”昨晚在香港君悦酒店大礼堂举行。一众嘉宾会前大合照。（图片来源：大公报） 中評社北京3月26日電／“善德基金會10周年閃耀香港慈善晚會”於昨晚在香港君悅酒店大禮堂舉行。行政長官李家超透過視頻致辭，肯定善德基金會長期關注青少年發展，致力培養他們成為心系家國的社會棟梁。他強調，青年是香港的未來，為了讓香港青年更瞭解國家發展，同時放眼世界，特區政府未來會採取多元發展策略，推出更多年輕人前往內地和海外交流的機會。



中央政府駐港聯絡辦副主任何靖、保安局局長鄧炳強、中央政府駐港國家安全公署副署長孫青野、外交部駐港公署副特派員方建明、中聯辦新界工作部副部長李功勳、民政及青年事務局副局長梁宏正等嘉賓出席晚會。



鄧炳強表示，善德基金會自創辦以來不斷向社會釋放正能量，與保安局長期合作，曾連續三年與警隊合作發布兒童教材，亦舉辦了全港學界國家安全常識挑戰賽，吸引了585間中小學，逾十萬名學生參加。基金會對社會做出的貢獻有目共睹，期望保安局與善德基金會未來有更多合作。



香港善德基金會主席董吳玲玲表示，善德基金會創辦十年以來，透過務實的行動實踐創會宗旨，成為業界的一股清流。基金會未來將繼續尋找新的方向，凝聚同心同德的社會共識，弘揚正能量，發揮新質慈善力量，建設美好香港，報效祖國。