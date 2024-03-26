還原黃國昌咆哮現場　柯建銘轟黃是慣犯

民進黨團記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月26日電（記者 黃筱筠）“立法院長”韓國瑜昨日主持朝野協商時，台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌對民進黨“立法院”黨團總召柯建銘咆哮，轉頭就離開。柯建銘今天再度現身說明當時狀況，他強調，黃國昌容易被激怒，咆哮、嘿嘿叫等，黃才是累犯、慣性。“立法院”朝野協商難免大家要說規矩，他只是提醒是口頭質詢，不是書面質詢，那就不得了了。現場還放了一段黃國昌昨天咆哮影片，但影片卻沒有聲音。柯則說，擔心聲音太大，嚇到大家。



韓國瑜15日主持院會總質詢時，因多位“立委”唱名時都不在場、宣布休息，遭綠委質疑“沒收質詢權”。昨天下午召開第二次黨團協商討論，結尾民眾黨團總召黃國昌發表意見時，遭民進黨團總召柯建銘插嘴，黃不滿咆哮“請你尊重人家發言好不好，每次在講話你插什麼話？你在講話我有在插話嗎？”，隨後起身憤怒離場。



柯建銘今天親自出面說明，昨天他講話，黃國昌也插話，韓國瑜講話黃國昌也插話，傅崐萁也反對他，“我也是忍耐”，我們只要成事就好，不是咆哮可以解決問題。



柯建銘說，昨天協商在黃國昌咆哮中失焦，黃說他慣犯、累犯裡面有影片，有紀錄片導演在華視上演過邁向執政之路，談到黃國昌容易被激怒，咆哮、嘿嘿叫等是累犯、慣性。我們不希望口水，只希望解決問題，他跟國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁拜託無數次，他跟韓國瑜、傅崐萁上周不斷聯繫，因為昨天要協商，總要有慣例，我們希望和平落幕。



他說，韓院長昨天協商前邀他過去，我們很誠懇談，以後總質詢大家15分鐘定下來，把遊戲規則定下來避免偷襲發生，以前不會發生這樣事情，為什麼現在會發生，他是要找解套方案，昨天場景理性談事情，但是國民黨政治操作口水，黃國昌一來說要回去問黨團成員，如果發生在黃身上，豈止咆哮而已。