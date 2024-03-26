八達通“全國通”今開售

左圖：“全國通”一卡在手，可以在內地逾336個城市乘搭鐵路或巴士，十分方便。右圖：“八達通─全國通卡”今日起發售，儲值限額最高達3000港元。（圖片來源：大公報） 中評社北京3月26日電／據大公報報導，八達通公司昨日宣布，“八達通─全國通卡”首創版將於今日開售，每張88元，一卡通行內地逾336個城市的鐵路或巴士，方便港人四處游玩，但在內地不能用於零售支付。全國通卡毋須按金，限額3000港元，配合八達通App可隨時查閱餘額、匯率以及交易紀錄，但增值要在指定地點，例如深圳市深銀聯易辦事自助繳費終端機。



有旅遊業界人士認為，“八達通─全國通卡”更方便兩地往來，建議用途可擴展到在大灣區進行零售支付。＼大公報記者 易曉彤、賴振雄



八達通推出“全國交通一卡通互聯互通”先導體驗計劃，市民可購買“八達通─全國通卡”首創版，於內地有“交通聯合”標誌的公共交通上使用，包括逾336個城市共超過3.8萬條公共巴士線路、48個城市的285條軌道交通鐵路以及城市輪渡等。車費金額將以港元結算，會按人民幣兌換港元匯率，從港元儲值額中扣款，每次增值時，系統會按當日最新匯率自動更新卡內的匯率紀錄，亦可透過八達通應用程式更新匯率，匯率計算的有效期最多為90日。



全國通卡首創版於全線Circle K便利店及7個指定港鐵站發售，不設實名制。用戶在港可透過八達通App、自動增值服務、公共交通設施、零售商戶等，以現金增值，亦可以在深圳市深銀聯易辦事自助繳費終端機，以港幣增值。該卡在香港的應用，與一般八達通卡並無分別，可用於交通、購物、餐飲等日常消費。



可領交通補貼 只計算香港部分



八達通公司表示，新推出的“八達通─全國通卡”，也可用以領取政府的公共交通費用補貼，但衹有在香港的交通紀錄可用以計算補貼金額。



八達通建議客戶將全國通卡登記於八達通App，隨時隨地增值和查閱該卡的餘額、現時匯率、過往10次匯率紀錄，以及交易紀錄。在內地的相關支付紀錄亦會列為“交通聯合”消費，方便用戶查閱。



值得留意是，現時透過八達通App，已可開通“八達通銀聯卡”在內地消費，使用銀聯二維碼，已可在全國超過3000萬個消費點使用，所以用戶若希望透過八達通消費，仍可登記“八達通銀聯卡”以彌補全國通卡的不足。