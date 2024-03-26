陳明通幫林智堅論文案喊冤　柯氣到講不下去

民眾黨主席柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月26日電（記者 鄭羿菲）台“國安局”前局長陳明通昨天發表新書替民進黨前新竹市長林智堅論文抄襲案喊冤。台灣民眾黨主席柯文哲26日痛批，陳明通怎麼還敢出來？他最氣的是，錯就錯了，搞到沒有是非⋯⋯台大畢業的人都很尷尬，不然叫也是台大畢業的賴清德出來評論一下⋯⋯柯文哲講到一半甚至氣到不想再講，請媒體繼續問下一題。



陳明通昨天以林智堅的指導教授身份，出版“2022的學倫獵巫事件簿：阿通師談林智堅論文門始末”新書，稱該論文案是“世紀大冤案”，風風雨雨鬧這麼久，是“認知作戰”人雲亦雲。對此，台灣大學昨日則發表聲明，“國發所”論文抄襲事件對台大傷害甚深，呼籲陳明通身為指導教授應負起責任，主動向社會大眾致歉。



台灣民眾黨主席柯文哲26日赴民眾黨團進行晨會，會後召開記者會回應媒體相關提問，民眾黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊出席。



柯文哲表示，陳明通怎麼還敢出來？這實在是⋯⋯躲起來就好了，哪壺不提提哪壺？當年衹有林志堅與“行政院副院長”鄭文燦2人被撤銷論文，其他人都還沒看，哪壺不提提哪壺？他最生氣的就是這樣，錯就錯了，還搞到國家沒有是非了。



柯文哲忿忿不平地說，不然叫也是台大畢業的賴清德出來評論一下，看覺得陳明通的意見怎麼樣？昨天台灣大學就直接發聲明打臉了，不是嗎？我們這些台大畢業的人都覺得很尷尬。



柯文哲講到一半，直接氣到不想再講地說，實在是，他不講了⋯⋯。