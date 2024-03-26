馬英九再訪陸　陳玉珍：增進瞭解避免誤判

藍委陳玉珍受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月26日電（記者 楊騰凱）針對馬英九4月將二度訪問中國大陸，中國國民黨立委陳玉珍今日表示，近期兩岸海域事件太多了，接觸過程的意外很可能導致擦槍走火，讓小事變大事。馬英九和台灣人民都不願兩岸兵兇戰危。所以馬英九這趟行程能讓兩岸走近增進彼此瞭解，才不會因為誤判而造成我們不想看到的後果。



馬英九基金會25日宣布，馬英九將率領“大九學堂”青年學子於4月1日至11日赴廣東、陝西與北京參訪中華文化歷史景點與企業，並出席祭黃帝陵大典。這是繼去年3月馬英九率大九學堂學子訪問大陸後，馬第二度訪陸。隨行成員包括馬英九基金會執行長蕭旭岑、政治大學榮譽教授邱坤玄等。



陳玉珍表示，自己上周六才到大陸，去溝通我們一名釣客，因為他是現職軍人，目前還滯留大陸。她陪同家屬去探望這名軍人，這件事情是海上救難，救了我們的金門鄉親，也給了他很好的照料，但是最近以來兩岸海域頻頻發生很多事件，雖然是金廈小兩岸事情，卻演變成台海事件、國際事件，包括214金門事件等等，接觸過程中這種意外，有可能導致擦槍走火，小小事件有時候就變成國際大事。



陳玉珍指出，這證明了民進黨政府與中國大陸之間並沒有很適合的溝通管道，沒有溝通管道就很容易造成誤判，我們台澎金馬的子民就很擔心會不會發生戰爭，讓人民無法安居樂業。那麼馬英九這樣透過中華文化、青年學子的努力，讓兩岸可以盡量走近一點，盡量增進彼此的瞭解，才不會在彼此誤判當中造成我們不想看到的後果。



陳玉珍表示，現在國際媒體都認為兩岸兵兇戰危，這不只是馬英九不樂見，人民也不樂見，多去往來多去瞭解是很正面的行為，馬英九真的很辛苦。



至於若有習馬二會？陳玉珍表示，能見面也是好事，因為大陸前陣子兩會的時候，發生214金門事件，整個大陸輿論非常沸騰，所以一度大陸在談兩岸關係的時候，和平統一的和平兩字被拿掉，直到後來才拉回和平統一，這時候兩岸彼此善意就很重要。



陳玉珍表示，大家不要覺得一點小事不太重要，其實互相累積善意，兩岸彼此都釋出善意，才能讓兩岸走的比較平順，這也攸關世界和平。