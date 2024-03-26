徐巧芯：世界都會感受到馬英九訪陸的重要性

藍委徐巧芯。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月26日電（記者 張嘉文）馬英九將於4月1日至11日再度率青年學子前往大陸訪問。曾任馬英九辦公室發言人的中國國民黨“立委”徐巧芯今天表示，兩岸能穩定和平發展，對整個世界來說也是一件好事，所以馬英九這次的出訪，是否能替兩岸之間稍稍降溫，也讓國際社會能放心，是很重要的事，也相信是馬的初衷。



至於面對民進黨的抹紅攻擊，徐巧芯說，轉念一想，不管馬英九有沒有去訪問大陸，不管國民黨做什麼，民進黨是想貼紅標簽就貼，所以有預期也有心理準備，馬會遭受很多來自民進黨的攻擊跟抹紅，可是對兩岸好，對國際社會好的事情，就應該去做，相信人民眼睛是雪亮的，也自有判斷。



應大陸方面邀請，馬英九將率領“大九學堂”青年學子，於4月1日至11日，赴廣東、陝西與北京，參訪中華文化歷史景點與企業，並出席祭黃帝陵大典。同時也將偕同青年訪問中山大學、北京大學，讓兩岸學子進行交流。



徐巧芯今天在“立法院”受訪時對此表示，現在很多國際媒體報導提到，台灣是世界上最危險的地方，而且還變得更加危險，最近兩岸在整體軍事上雖然沒有到動武的地步，可是實際上也變得更緊張了。



徐巧芯舉例說，不管是台灣方面的禁限制水域，經常有大陸海警船或漁船進出，或者大陸軍機繞台的頻率也持續在增加，因此都希望兩岸之間能穩定和平發展，這對世界來說也都是一件好事。



徐巧芯強調，當民進黨沒有辦法做兩岸溝通，使得彼此關係更為緊張的時候，有重要人士能夠做雙邊的潤滑劑，在維持“中華民國主權”的情況下，讓彼此關係稍微降溫、緩解，相信世界都會感受到這樣的重要性。